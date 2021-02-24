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    • Ekonomi
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    • 24.02.2021 20:54
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    Bakan duyurdu: 'Sigorta prim teşviki'nin süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

    Sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 'de yayımlanan kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

    Bakan Selçuk açıkladı: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için Kanundaki "5 puanlık" indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.




    İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar;

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