Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme dönemine geçmeye hazırlanırken; ekonomi yönetimi de reform adımları için yoğun bir mesai yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün, TESK, TİSK ve Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. TESK görüşmesine ilişkin "Esnafın sorunlarını en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık" diyen Elvan, Türk-İş görüşmesine ilişkin de "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını ele aldık" ifadesini kullandı.