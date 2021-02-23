Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarındaki son durum döviz kurlarını takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, avro 8,5520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5580 lira olmuştu. Peki, Sterlin, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel döviz kurlarında son durum

STERLİN, DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,9404

SATIŞ(TL) 9,9470