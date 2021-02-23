Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarındaki son durum döviz kurlarını takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, avro 8,5520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5580 lira olmuştu. Peki, Sterlin, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel döviz kurlarında son durum
STERLİN, DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,9404
SATIŞ(TL) 9,9470
ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 412,06 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 13.884 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.636 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 5.782 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 8.170 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 23.072 puanda bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretlerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin beklendiği ifade etti.