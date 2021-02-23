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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 17:33
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    • 23.02.2021 17:33
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    Sterlin, ve kuru bugün ne kadar oldu? 23 Şubat güncel döviz kurları ve alış satış fiyatları

    Son günlerde döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanırken kapanış saatleriyle güncel alış satış fiyatlarına odaklanıldı. Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören /TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başladı. Peki, sterlin, dolar ve kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel döviz kurları ve alış satış fiyatları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarındaki son durum döviz kurlarını takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, avro 8,5520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5580 lira olmuştu. Peki, Sterlin, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel döviz kurlarında son durum

    STERLİN, DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

    STERLİN

    ALIŞ(TL) 9,9404
    SATIŞ(TL) 9,9470

    ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 412,06 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 13.884 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.636 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 5.782 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 8.170 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 23.072 puanda bulunuyor.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretlerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin beklendiği ifade etti.

        Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, dün yaptığı konuşmada ECB'nin, finansman koşullarının ekonomiyi destekleyecek kadar elverişli olup olmadığını değerlendirebilmek için tahvil getirilerini yakından takip ettiğini söylemesinin ardından tahvil faizlerinde bugün sakin bir seyir izleniyor.

        Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini söyledi.

        Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de aralık ayı işsizlik oranı yüzde 5,1'e yükselerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

        Veri gündeminin ve haber akışının nispeten sakin olduğu Asya borsalarında, küresel çapta yatırımcıların belirsizliklere odaklanması ile oluşan dalgalı seyrin devam ettiği görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıkıyor.

        Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.636 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.070 puan oldu.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 49.966 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 30.671 puanda seyrediyor.

        Japonya piyasalarında ulusal tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,1 seviyelerinde dengelendi.

            BRENT PETROL 65 DOLARI AŞTI, ALTIN YÜKSELDİ

            Petrol fiyatları, gerek küresel düzeyde Covid-19 aşılamalarındaki artışın yarattığı iyimserlik, gerekse ABD'de petrol şirketlerinin Teksas'taki soğuk hava koşulları nedeniyle üretimlerini kısmasının etkisiyle yükseldi. Brent petrol 65 dolar sınırını aşarken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 62 doların üzerine çıktı.

            ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve sarı madenin ons fiyatı 1,810 doları da aştı.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.71 artışla 65.40 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.82 artışla 62.68 dolar,

            - altın yüzde 0.24 artışla 1,812.69 dolar,

            - gümüş yüzde 0.52 düşüşle 28.12 dolar,

            - bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,

            - platin yüzde 0.04 artışla 1,274.88 dolar,

            - paladyum yüzde 0.22 artışla 2,403.63 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Sterlin, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Şubat güncel döviz kurları ve alış satış fiyatları