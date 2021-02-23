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    • 23.02.2021 16:26
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    • 23.02.2021 16:33
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    Rüzgar tersine döndü! 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2021 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

    piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşlamaya başladı. Aşının bulunması, azalan vaka sayıları, artışa geçen 0 araba üretimi ve dolar kurundaki düşüşle beraber gözler araba fiyatlarında yaşanacak indirimlere çevrildi. Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır araçların gelmeye başlaması, ÖTV ayarlamaları, otomotiv devlerinin Şubat ayında maliyet listelerinde zam yapmaması ve indirim kampanyaları el araç maliyetlerinde düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Peki, var mı? ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

    İkinci el vasıta piyasasında dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el vasıta satıcıları, maliyetlerin düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi. Sahibinden ikinci el araç modellerinin maliyetleri düştü mü? Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır vasıtaların gelmeye başlaması, ÖTV ayarlamaları, otomotiv devlerinin Şubat ayında maliyet listelerinde zam yapmaması ve indirim kampanyaları ikinci el araç maliyetlerinde düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.

    İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

    Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.

    Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

        İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

        İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk nedeniyle fiyatların da gerilediğine dikkati çeken Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.

        Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti:

        "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır."

        Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.

        ŞİMDİ İKİNCİ EL ARABA ALINIR MI?

        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, ikinci el piyasasında fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün gelinen noktada görüyoruz ki piyasada yeterince ikinci el var, bulunurluk had safhada. İnternet sitelerine girin bakın, 3 ay önce istenen fiyatla bugünün arasında en az 30 bin TL fark var. Demek ki her şey normale dönüyor. İkinci elde de sabreden, bekleyen, biraz acelesi olmayanlar 3 ay önce 200 bin TL'ye alacağı arabayı bugün 160-170 bin TL'ye alabilecek durumda. Artık doğru fiyatına satın alınacak. İkinci el araç üzerindeki o aşırı köpük gitti. İkinci elin şu anda sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz."

        ÖTV DİLİMİNE TAKILAN ARAÇLARDA 50 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM GÖRÜLDÜ!

        Yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 KDV uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış fiyatına sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 KDV vergisi uygulanıyor. Otomotiv devleri ise 130 bin bandına yakın araçların fiyatlarına 500- 1000 TL civarında yaptıkları bir indirim ile yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşürerek ortalama 50 bin TL civarında bir indirimi fiyatlarına yansıttı. Bu da haliyle birçok ikinci el araç modellerinde yanan düşüşün daha ser olmasına neden oldu.

        HANGİ OTOMOBİLLERDE ÖTV ZAMMI OLDU?

        Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu. İşte ÖTV zammı gelen otomobiller;

        "Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidilmiştir.

        -0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

        -85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

        -120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır."

            FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ

            Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;

            Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design

            Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin

            Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli

            Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition

            Seat Arona A 1.0 EcoTSI DSG şanzıman

            Skoda Scala 1.0 TSI DSG Elite

            Toyota Corolla HatchBack Dream

            2021 SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

            Avrupa'da 2020'de otomotiv satışlarını artıran tek ülke olan Türkiye'ye, bu yıl adeta yeni model yağmuru yaşanacak. Dolayısıyla herkesin gözü gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Merak edilen sorular ise 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba şeklinde. İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller.

            MERCEDES: Yoğun bir yenilik takvimine sahne olacak. İlk çeyrekte EQA gelirken, onu CLA 200 4Matic izleyecek. E Serisi ailesi 300 d 4Matic versiyonuyla zenginleştirilirken; e 350 Cabriolet de aileye eklenecek. Patronlar için Maybach S 580 4 Matic de satışa sunulacak.

            BMW: Elektrikli SUV'u iX3 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak. 4 Serisi Cabriyo, Şubat-Mart döneminde 430i versiyonuyla sunulacak. 6 Serisi GT, makyajlı 630i versiyonuyla yine aynı dönem pazarda olacak. M3Competiton ve M4 Competiton da diğer yenilikler olacak. Yılın son çeyreğinde, 4 Serisi Gran Coupe 1.6 lt 170 HP'lik motora sahip 420i versiyonuyla Türkiye'ye merhaba diyecek. 2 Serisi Active Tourer'in ikinci nesli de aynı dönemde ülkemizin yollarıyla buluşacak. Elektrikli SUV iX de yılın son bombası olacak.

                JAGUAR: Kompakt SUV E-Pace, orta sınıf SUV E-Pace ve orta-üst sınıf sedan XF yılın ilk yarısında satışa sunulacak.

                OPEL: İkinci çeyrekte Mokka'yı satışa sunarken, yılın son aylarında Grandland'i Türkiye yollarıyla buluşturacak.

                SKODA: Kodiaq'ın makyajlı versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde gelirken, son çeyrekte de Fabia'nın yeni neslini tanıtacak.

                VOLKSWAGEN: 8'inci nesil Golf'ün ilk çeyrekte satışa sunulması bekleniyor. 3'üncü çeyrekte Passat'ın Altrack versiyonu gelirken, onu T-Cross takip edecek.

                    RENAULT: Makyajlı Megane Sedan, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Clio ve Captur'un e-Tech adlı hibrit versiyonları da yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacak. Symbol'ün yeni nesli de Türk tüketicisiyle buluşacak.

                    HYUNDAI: Mart'ta i20 N-Line versiyonu satışa sunulacak. Yeni Hyundai Tucson da gelecek. Nisan'da Elentra'nın yeni nesli ve Türkiye'de üretilecek olan üçüncü Hyundai modeli olan Bayon takip edecek. Üçüncü çeyrekte Kona Electric, yılın ikinci yarısında makyajlı Santa Fe satışa sunulacak.
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                    Haberler Ekonomi Rüzgar tersine döndü! 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2021 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?