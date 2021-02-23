Rüzgar tersine döndü! 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? 2021 sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi var mı?

İkinci el vasıta piyasasında dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el vasıta satıcıları, maliyetlerin düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi. Sahibinden ikinci el araç modellerinin maliyetleri düştü mü? Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır vasıtaların gelmeye başlaması, ÖTV ayarlamaları, otomotiv devlerinin Şubat ayında maliyet listelerinde zam yapmaması ve indirim kampanyaları ikinci el araç maliyetlerinde düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.
Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.
Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.