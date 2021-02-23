Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi bugün fiyatlara odaklandı. Kapanış saatlerinde Kapalıçarşı'daki fiyatlar belli oldu. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 410 bin liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,25 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|410,50
|410,70
|410,00
|410,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.705,00
|2.726,00
|2.702,00
|2.723,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|375,00
|379,00
|374,00
|378,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.644,00
|2.664,00
|2.641,00
|2.661,00
|Yarım Ziynet
|1.322,00
|1.332,00
|1.320,00
|1.330,00
|Çeyrek Ziynet
|661,00
|666,00
|660,00
|665,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.