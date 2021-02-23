Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi bugün fiyatlara odaklandı. Kapanış saatlerinde Kapalıçarşı'daki fiyatlar belli oldu. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 410 bin liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,25 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: