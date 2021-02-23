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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 19:49
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    • 23.02.2021 19:49
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    , cumhuriyet, çeyrek ve gram oldu? 0,12'ye varan değişim! Süratle iniş sonrası...

    Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Bu hafta yaşanan yeni değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu oluyor. Son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları bugün yükseldi. 'da ın gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı. Peki, , çeyrek ve gram oldu? İşte son alış satış fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi bugün fiyatlara odaklandı. Kapanış saatlerinde Kapalıçarşı'daki fiyatlar belli oldu. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 410 bin liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,25 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,50 410,70 410,00 410,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.705,00 2.726,00 2.702,00 2.723,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 374,00 378,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.644,00 2.664,00 2.641,00 2.661,00
    Yarım Ziynet 1.322,00 1.332,00 1.320,00 1.330,00
    Çeyrek Ziynet 661,00 666,00 660,00 665,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.806,25 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,25 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 410 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0204 lira, satışta 7,0485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9891 lira, satışta 7,0171 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,4084, dolar/yen paritesi de 105,18 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,13 kazanımla 64,45 dolardan işlem görüyor.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

        Soğuk hava koşullarının etkisiyle, önde gelen petrol üretim bölgelerinden Teksas'ta üretimin düşmesinin de etkisiyle spot piyasalarda yükselen petrol fiyatları, bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Brent petrolün Nisan vadeli fiyatı ise 66 doların üzerine yükseldi.

        Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

        ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve 1,810 doları aşan sarı madenin ons fiyatı da bu düzeylerde hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.09 düşüşle 64.23 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.25 düşüşle 61.39 dolar,

            - altın yüzde 0.16 düşüşle 1,805.47 dolar,

            - gümüş yüzde 1.96 düşüşle 27.72 dolar,

            - bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,

            - platin yüzde 2.10 düşüşle 1,247.62 dolar,

            - paladyum yüzde 1.37 düşüşle 2,365.43 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 689 liraya, Cumhuriyet altını da 2,772 liraya yükseldi.

            Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının haftaya güçlü bir başlangıç yaptığının altı çizilerek, şu değerlendirme yapıldı:

            "Altın, geçtiğimiz haftayı satıcılı geçirdikten sonra yeni haftaya toparlanma arzusuyla başladı. Sarı maden, 1784 dolar/ons seviyesinden başladığı günde, bir ralli içerisinde hareket etti ve üç günlük seansın ardından 1800 dolar/onsun üzerine geri döndü. Bu toparlanmayı genel olarak enflasyon beklentilerindeki yukarı doğru ivmeye borçlu olan sarı maden, ekonomik toparlanmadan çok da olumsuz etkilenmeyeceğinin sinyalini vermiş oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in ABD Kongresinde yapacağı sunum, bu hafta piyasaların yakın takibinde olacakken, Başkanın enflasyon ve tahvil getirilerindeki artışla ilgili ne tür mesajlar vereceği dikkatle takip edilecek. Hisse senedi piyasalarında sert satış yaşandığı günde, altın güçlü duruşuyla seansı 1809 dolar/onsla yüzde 1,4 kazançla tamamlamış oldu.

            "Gümüş, üç haftanın ardından 28 dolar/onsun üzerine dönmesinin yanı sıra günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 28.14 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 3.1 kazançla seansı tamamladı. Altın gümüş oranında ise 64 seviyesine kadar geri çekilmeler görüldü ve gümüş açısından pozitiflik sürüyor.

            "Platin ise tam anlamıyla yatay bir seyirle seansı tamamlarken, 1270 dolar/ons üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dünkü seansta 1276 dolar/ons seviyesinden bir kapanış yapan platin, önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.

                "Paladyum, bir ayın ardından 2400 dolar/onsun üzerinde kapanış yapmayı başararak, pozitif yönlü duruşunu göstermiş oldu. 2404 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kazanç yazmış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından yüksek bir gün geride kalırken, altın işlemler, dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam etti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,030 kg altın, 3,741 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 0,12'ye varan değişim! Süratle iniş sonrası...