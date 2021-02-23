BİM 23 Şubat aktüel kataloğunda 4 rafta büyük indirim! BİM'de bu hafta hangi fırsatlı ürünler var?

BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. Firma tarafından internet sitesinden duyurulan yeni avantajlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Onlarca ürünün salı gününden itibaren satışa sunulacağı kataloğda özellikle temizlik, bakım, yiyecek ve kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğu ürünleri...
BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri
• 70'li XL 0,82 TL adet fiyatı
• 82'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
• 100'lü Maxi 0,57 TL adet fiyatı
Selpak
Parfümlü Tuvalet Kağıdı
• 3 Katlı 24'lü
Kod 8
Sıvı Sabun
• 2x500 ml