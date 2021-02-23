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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 21:58
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    • 23.02.2021 21:58
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    nda 4 rafta büyük indirim! 'de bu hafta hangi fırsatlı ürünler var?

    listesinde yer alan yeni indirimli ürünler bugün satışa sunuldu. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ürünleri araştırıyor. 'de bu hafta Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri, Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti, Bind Activit 2'li Bulaşık Makinesi Temizleyici, Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Domestos Pratik Yüzey Temizleyici Sprey, Family Gözlük Temizleme Mendili, Simbat Kavrulmuş Siirt Fıstığı, Gofrik Bitter Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret ürünleri dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    BİM 23 Şubat aktüel kataloğunda 4 rafta büyük indirim! BİM'de bu hafta hangi fırsatlı ürünler var?

    BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. Firma tarafından internet sitesinden duyurulan yeni avantajlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Onlarca ürünün salı gününden itibaren satışa sunulacağı kataloğda özellikle temizlik, bakım, yiyecek ve kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri
    • 70'li XL 0,82 TL adet fiyatı
    • 82'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
    • 100'lü Maxi 0,57 TL adet fiyatı

    Selpak
    Parfümlü Tuvalet Kağıdı
    • 3 Katlı 24'lü

    Kod 8
    Sıvı Sabun
    • 2x500 ml

        Solo
        Peçete
        • 200 adet

        Karayel
        Sprey Limon Kolonyası
        • 250 ml

        Simbat
        Ceviz İçi
        • 400 g

            Efor
            Demlik Poşet Çay
            • 40x5 g

            Ülker
            Tuzlu Karamelli Bademli Çikolata
            • 60 g

            Kaave
            Filtre Kahve
            • 250 g
                Haberler Ekonomi BİM 23 Şubat aktüel kataloğunda 4 rafta büyük indirim! BİM'de bu hafta hangi fırsatlı ürünler var?