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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 22:26
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    • 23.02.2021 22:26
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    Ayağınızı yerden kesecek kampanya! Taşıt kredi faizindeki yeni indirimler belli oldu! Artık çok cazip...

    Araba ya da motorsiklet alacak olanlar bankaların faiz oranlarını yakından inceliyor. Bu bağlamda sıfır ve ikinci el bir araç alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi nı ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgiler detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Taşıt kredi faizindeki yeni indirimler belli oldu!

    Ayağınızı yerden kesecek kampanya! Taşıt kredi faizindeki yeni indirimler belli oldu! Artık çok cazip... Taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası'nda Takvim olarak derlediğimiz bilgilere göre 48 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,64 olarak karşımıza çıkıyor.

    GARANTİ BANKASI

    Garanti Bankası'nda 60 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,49 olarak görünüyor.Takvim

    0 km taşıt kredisi

    100 BİN TL 60 AY VADE
    AYLIK TAKSİT: 2.731,05 TL
    TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 163.863,13 TL
    FAİZ ORANI: % 1,49

    2. el taşıt kredisi

    70 BİN TL 60 AY VADE

    AYLIK TAKSİT:1.911,74 TL
    TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 114.703,84 TL
    FAİZ ORANI: % 1,49

        AKBANK

        Taşıt Kredisi Faiz Oranı - 0 km Taşıt

        12 ay %1,49
        24 ay %1,49
        36 ay %1,45
        48 ay %1,45
        60 ay %1,45

        Koşullar

        18 yaşından büyük olunmalı, risk ve istihbaratta olumsuzluk olmamalıdır.
        Gelir belgelenmelidir.
        Kredinin taksidi, hane halkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemelidir.
        Kredi hayat sigortası yaptırılır.
        Kasko Sigortası yaptırılır (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir).
        Gerçek kişilere Ferdi kaza sigortası yaptırılır.
        Satın alınan araç üzerine rehin konulur.

        Gerekli Belgeler

        Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
        Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge
        Gelir durumunu gösteren belge
        Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
        Serbest Meslek Sahibi: Vergi levhası
        Firma Ortağı: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
        Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi
        Emekliler: Hesap cüzdanı
        Fatura veya Noter Satış Sözleşmesi (Fatura tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde kredi kullanılabilir.)

        YAPI KREDİ

        Yapı Kredi'de 48 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,43'ten başlıyor. (Takvim) Bu oran vade ve miktar farkına göre değişim gösteriyor. İşte Yapı Kredi'de taşıt kredisi;

            İŞ BANKASI

            İş Bankası'nda taşıt kredisi 1,55 olarak karşımıza çıkıyor.

            Geri Ödenecek Toplam Tutar: 152.064,48 TL
            Kredi Tutarı: 100.000,00 TL
            Kredi Vadesi: 48
            Taksit Tutarı: 3.168,01 TL
            Faiz Oranı: %1,55

            İş Bankası Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler

            Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:

            Taşıt Kredisi Başvuru Formu,
            Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
            Gelir durumunuzu gösterir belge,
            0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,
            2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.

            İş Bankası taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?

            0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;
            2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;

                120.000 TL'ye kadar olanlar için azami vade 60 ay,
                120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olanlar için azami vade 48 ay,
                300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olanlar için azami vade 36 ay,
                750.000 TL üzerinde olanlar için ise azami vade 24 aydır.
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                Haberler Ekonomi Ayağınızı yerden kesecek kampanya! Taşıt kredi faizindeki yeni indirimler belli oldu! Artık çok cazip...