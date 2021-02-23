Ayağınızı yerden kesecek kampanya! Taşıt kredi faizindeki yeni indirimler belli oldu! Artık çok cazip... Taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nda Takvim olarak derlediğimiz bilgilere göre 48 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,64 olarak karşımıza çıkıyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası'nda 60 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,49 olarak görünüyor.Takvim
0 km taşıt kredisi
100 BİN TL 60 AY VADE
AYLIK TAKSİT: 2.731,05 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 163.863,13 TL
FAİZ ORANI: % 1,49
2. el taşıt kredisi
70 BİN TL 60 AY VADE
AYLIK TAKSİT:1.911,74 TL
TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 114.703,84 TL
FAİZ ORANI: % 1,49