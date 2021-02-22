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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 08:21
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    • 22.02.2021 08:21
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    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı... 'dan herhangi bir geliri olmayan, iş hayatı olmayan engellilerin veya bakımıyla sorumlu yakınları, engelli aylığı hakkı kazanmaları için hanede kişi başına düşen ortalama gelir miktarı için azami bir sınır var. O sınır aşanlar engelli aylığı alamıyor. Bu anlamda ilk zamlı aylıklar şubat ayında vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.

    takvim.com.tr
    Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı... Engelli aylığı, engellilerin ekonomik darlığı düşmemeleri için devlet tarafından (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) sağlanan bir olanaktır. Engelli aylığı alabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş asgari yüzde kırk engeli olan vatandaşlar engelli maaşı alabilirler. Engel yüzdesine göre engelli aylığı tutarı değişiyor. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor. Engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım parasına zam yapıldı. Zamlı maaşlar ilk kez şubat ayında ödenmeye başlandı.

    Ağır engelli yakınına bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Bunun için gelir sınırı şartı söz konusu. Diğer yandan fiili olarak bakım yapılması ve kan bağı da şart.

    Gelir sınırı konusunda bayram ikramiyesi kafaları karıştırıyordu. Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.

    Zamlı evde bakım paraları bu aydan itibaren ödenmeye başlandı. Evde bakım paraları bir ay geriden ödendiği için şubat ayından itibaren zamlı tutarlar ödenmeye başlandı. Bakım parası almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.
    Yüzde 50 engellilik Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.

    Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

        Gelir sınırı geçerli mi?

        Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir. Bu yıl bu sınır 1705.06 TL. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 4 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 6 bin 820 TL'yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz.

        Bayram ikramiyesi Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla annenin engelli çocuğuna baktığı bir hanede, babanın emekli olması halinde Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ödenen iki ikramiye gelir hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek yok.

        Farklı adreste karar heyetin Engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşü ile bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

        Akrabalık şart mı?

        Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelli ile aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi taktirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor.

        Ne kadar ödeme var?

        Evde bakım parası memur maaş katsayısına endeksli. Buna göre her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranındaki artış sonrası memur maaş katsayısı güncellenince evde bakım parası da artıyor. Geçtiğimiz yıl 1544 TL olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren 1657 TL oldu. Zamlı evde bakım paraları ilk kez Şubat ayında ödenecek. Evde bakım paraları bir ay sonra geride kalan ay için ödendiği için temmuz aylığı Şubat ayında zamlı olarak ödenmiş olacak.

        Başvuru nereye?

        Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Engelli aylığında muhtaçlık sınırı nasıl hesaplanır?

        Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2018 yılı için 483,64-TL) az olması gerekmektedir.

        %70 ve üzeri engelli aylığı nedir?

        %70 ve üzeri engelli aylığı: %70 ve üzeri raporu bulunan 18 yaşını tamamlamış kişilere verilen engelli aylığıdır.

            18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?

            Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olanlara yapılan yardımdır.

            18 yaş yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?

            Evet, istenmektedir. Bu belgeler yetkili hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve başvuran kişi engellinin anne ya da babası değilse vesayet belgesi.

            Engelli yakını aylığı alınmasına rağmen engelli kişiye bakılmadığı tespit edilirse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli yakını aylığı kesilir mi?

            Evet, kesilir. Sosyal incelemeci bu durumu tespit ettiği andan itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti gündemine alınır ve engelli yakını aylığı kesilir.

            2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı alan kişi işe başladığı andan itibaren hangi işlemleri yapmalıdır?

            Kişinin bu durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmesi gerekmektedir.

            Engelli yakını aylığı alan ancak engelli ile aynı hanede yaşamayan vatandaşların aylıkları kesilir mi?

            Merkezi inceleme sonucu engelli vatandaş ve engelli vatandaşın adına engelli yakını aylığı alan kişi farklı hanelerde olduğu tespit edilirse Sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları fesih edilir.
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            Haberler Ekonomi Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı...