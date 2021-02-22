Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı... Engelli aylığı, engellilerin ekonomik darlığı düşmemeleri için devlet tarafından (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) sağlanan bir olanaktır. Engelli aylığı alabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş asgari yüzde kırk engeli olan vatandaşlar engelli maaşı alabilirler. Engel yüzdesine göre engelli aylığı tutarı değişiyor. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor. Engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım parasına zam yapıldı. Zamlı maaşlar ilk kez şubat ayında ödenmeye başlandı.
Ağır engelli yakınına bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Bunun için gelir sınırı şartı söz konusu. Diğer yandan fiili olarak bakım yapılması ve kan bağı da şart.
Gelir sınırı konusunda bayram ikramiyesi kafaları karıştırıyordu. Geçen sene yapılan düzenleme ile bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım parasının kesilmesinin önüne geçildi. Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım aylığı ocak ayından itibaren bu tutardan ödeniyor.
Zamlı evde bakım paraları bu aydan itibaren ödenmeye başlandı. Evde bakım paraları bir ay geriden ödendiği için şubat ayından itibaren zamlı tutarlar ödenmeye başlandı. Bakım parası almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.
Yüzde 50 engellilik Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.