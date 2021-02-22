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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 08:31
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    • 22.02.2021 08:31
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    Vatandaşa iyi haber: Destek ödemesi! 40.000, 30.000, 25.000 ve 5.000 TL... Başvuran patır patır almaya devam ediyor!

    40.000, 30.000 ve 5.000 TL... Başvuran patır patır almaya devam ediyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Bu ödemeler kapsamında evi oturulamayacak derecede eski, bakımsız, yıkık olanlara, evinde eşyası bulunmayan vatandaşlara Bakanlık üzerinden barınma yardımı programı kapsamında tadilat yardımı ve ev eşyası desteği olarak ödeme yapılıyor. Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

    takvim.com.tr
    Destek ödemesi! 40, 30 ve 5 bin lira... Başvuran alıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?

    NASIL BAŞVURULUR?

    Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (852.53 lira) az olan aile başvurabiliyor. Ayrıca yaşlı, engelli, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubesine başvurabilir.


    DEVLETTEN 5 BİN TL EŞYA DESTEĞİ PARASI ÖDEMESİ!

    Eski evlere tadilat yardımı yanı sıra eşyası eski olanlara, ev eşyası alamayan kişiler de barınma yardımı kapsamında eşya yardımı yapılmaktadır. Bu rakamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 bin lira olarak duyurmuştu. Yani 20 bin lira tadilat yardımı ve 5 bin lira da ev eşyası yardımı olmak üzere devlet ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin TL ödeme yapıyor.

        BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.

        25 BİN TL ESKİ EVLER İÇİN TADİLAT YARDIMI VE EV EŞYASI PARA YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Söz konusu para yardımı sadece ihtiyaç sahibi ailelere yapılmakta olup başvuruda bulunmak isteyen kişilerde aranılan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

        Muhtaç durumda olmak ve bu durumu istenilen gelir belgeleri ile kanıtlamak,
        Toplam hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması (aynı evde yaşayan kişilerin toplam gelirlerini kişi başına 2020 yılı için en fazla 701 lira olması),
        Başvuru yapan kişinin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesini taşımak.
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        Haberler Ekonomi Vatandaşa iyi haber: Destek ödemesi! 40.000, 30.000, 25.000 ve 5.000 TL... Başvuran patır patır almaya devam ediyor!