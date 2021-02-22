Vatandaşa iyi haber: Destek ödemesi! 40.000, 30.000, 25.000 ve 5.000 TL... Başvuran patır patır almaya devam ediyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?
NASIL BAŞVURULUR?
Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (852.53 lira) az olan aile başvurabiliyor. Ayrıca yaşlı, engelli, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubesine başvurabilir.
DEVLETTEN 5 BİN TL EŞYA DESTEĞİ PARASI ÖDEMESİ!
Eski evlere tadilat yardımı yanı sıra eşyası eski olanlara, ev eşyası alamayan kişiler de barınma yardımı kapsamında eşya yardımı yapılmaktadır. Bu rakamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 bin lira olarak duyurmuştu. Yani 20 bin lira tadilat yardımı ve 5 bin lira da ev eşyası yardımı olmak üzere devlet ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin TL ödeme yapıyor.