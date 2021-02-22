22 Şubat çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın fiyatları! Altın haftaya nasıl başladı?

Çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın ne kadar? 22 Şubat altın fiyatları günün ilk merak edilen konularından oldu. Piyasaların ilk işlem gününde altının yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları sonrasında toparlanmaya girmişti. Uluslararası piyasalarda altın yatırımcılarının gözü FED toplantısına çevrildi. Peki ülkemizde altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın ne kadar? 22 Şubat çeyrek altın fiyatı güne 653 TL olarak başladı. İşte güncel altın fiyatları!
22 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN
402,31
404,02
%1,09
SPOT ALTIN TL/GR
401,36
401,42
%0,35
ALTIN/ONS ($)
1.783,76
1.784,74
%0,22
ÇEYREK ALTIN
642,17
656,32
%0,35