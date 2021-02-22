22 Şubat çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın fiyatları! Altın haftaya nasıl başladı?

'YATIRIMCI ARTIK ALTIN ALMIYOR

Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

JOE BİDEN ETKİSİ

Özellikle ABD'de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindelki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.