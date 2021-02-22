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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 08:47
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    • 22.02.2021 08:47
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    22 Şubat çeyrek ? , yarım, fiyatları! Altın haftaya nasıl başladı?

    22 Şubat çeyrek ? Yeni haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı düşüşün etkisiyle Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının nasıl bir grafik çizeceği merakla bekleniyor. Piyasaların ilk işlem gününde alış fiyatı 653 TL, satış fiyatı ise 677 TL olarak güne başladı. İşte altın piyasasındaki son durum ve , yarım, fiyatları!

    takvim.com.tr
    22 Şubat çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın fiyatları! Altın haftaya nasıl başladı?

    Çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın ne kadar? 22 Şubat altın fiyatları günün ilk merak edilen konularından oldu. Piyasaların ilk işlem gününde altının yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları sonrasında toparlanmaya girmişti. Uluslararası piyasalarda altın yatırımcılarının gözü FED toplantısına çevrildi. Peki ülkemizde altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın ne kadar? 22 Şubat çeyrek altın fiyatı güne 653 TL olarak başladı. İşte güncel altın fiyatları!

    22 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN

    402,31
    404,02
    %1,09

    SPOT ALTIN TL/GR

    401,36
    401,42
    %0,35

    ALTIN/ONS ($)

    1.783,76
    1.784,74
    %0,22

    ÇEYREK ALTIN

    642,17
    656,32
    %0,35

        CUMHURİYET ALTINI

        2.568,68
        2.617,26
        %0,35

        YARIM ALTIN

        1.280,33
        1.312,65
        %0,35

        ZİYNET ALTINI

        2.568,68
        2.617,26
        %0,35

        ATA ALTIN

        2.643,46
        2.711,86
        %0,00

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI

        220,29
        266,50
        %1,25

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI

        364,09
        392,17
        %1,23

        GREMSE ALTIN

        6.517,00
        6.676,00
        %1,07

            ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

            Dünyanın en büyük 8'nci, ABD'nin ise JP Morgan'dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı.

            Bank of America'nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, "Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.

            Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.

            Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.

            Bank of America'nın raporunda Covid-19'un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin'deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda "Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor" mesajı verdi.

            'YATIRIMCI ARTIK ALTIN ALMIYOR

            Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.

            JOE BİDEN ETKİSİ

            Özellikle ABD'de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindelki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.

            DÜŞÜŞE RAĞMEN YAKLAŞIK YÜZDE 17 ARTIŞ BEKLENİYOR

            Altının düşüş sebeplerini sıralayan Bank of America, bu sebeplere rağmen ons altının yılı 2 bin doların üzerinde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirtti.

            Spot piyasada 2020 yılında yüzde 22 artışla ilk kez 2 bin doların üzerini gören ons altın 2021'in ilk bölümüne düşüş trendiyle girerek yüzde 6 düşüşle bin 800 dolar seviyelerine gerilemişti.
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            Haberler Ekonomi 22 Şubat çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, yarım, gram altın fiyatları! Altın haftaya nasıl başladı?