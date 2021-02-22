Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin ilki için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 2021 yılının ikinci ayında akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O gün öncesinde...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.