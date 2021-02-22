Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 20:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 20:50
    ABONE OL

    Gram ve çeyrek ne kadar? Yüzde 3'e varan artışla yön değiştirdi! 19, 38 ve 77 lira aniden...

    Küçük ve büyük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi bugün fiyatlara odaklandı. Kapanış saatlerinde çeyrekte 19 lira, yarımda 38 lira ve tam altında 77 lira yükseliş yaşandı. İç piyasada, 407 liraya, 684 liraya, Cumhuriyet altını da 2,748 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek İşte fiyatlarda son durum...

    Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarında son süreçte yaşanan değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları bugün yükseldi. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.805,01 dolardan işlem görüyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın etkisiyle yönünü yukarıya çevirdi ve altının ons fiyatı 1,800 doları aştı. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,60 398,80 410,50 410,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.627,00 2.648,00 2.705,00 2.726,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,50 367,50 375,00 379,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.567,00 2.587,00 2.644,00 2.664,00
    Yarım Ziynet 1.284,00 1.294,00 1.322,00 1.332,00
    Çeyrek Ziynet 642,00 647,00 661,00 666,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 666,00 lira, Cumhuriyet altını 2.726,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,98 yükselişle 410,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 406 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 410 milyon 436 bin 58,47 lira, işlem miktarı ise 6.030,22 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 433 milyon 482 bin 225,54 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.805,01 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.805,01 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 artarak 406 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9891 lira, satışta 7,0171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2143, sterlin/dolar paritesi 1,4053, dolar/yen paritesi de 105,07 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 yükselişle 63,87 dolardan işlem görüyor.

        ALTININ ONS FİYATI YENİDEN 1,800 DOLARDA

        ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın etkisiyle yönünü yukarıya çevirdi ve altının ons fiyatı 1,800 doları aştı.

        Soğuk havanın, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezlerinden Teksas bölgesini etki altına almasının, ham petrol üretiminin aksamasına neden olması, rafinerilerin çalışmaması nedeniyle düşen Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar sınırından 63 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 60 dolar altına geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.93 artışla 62.62 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 59.77 dolar,

            - altın yüzde 1.05 artışla 1,800.14 dolar,

            - gümüş yüzde 1.03 artışla 27.49 dolar,

            - bakır yüzde 3.89 artışla 8,941.00 dolar,

            - platin yüzde 0.08 düşüşle 1,276.13 dolar,

            - paladyum yüzde 0.49 artışla 2,392.04 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 407 liraya, çeyrek altın 684 liraya, Cumhuriyet altını da 2,748 liraya yükseldi.

            ALB Forex'in günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın, 19 Şubat'ta yayınladığı "Tahıllar ve Yağlı Tohumlar Görünümü raporu"nda, ABD mısır ve soya fasulyesi üretiminin 2021-2022 pazarlama yılında artmasının muhtemel olduğunu söylediğine işaret edilerek, "Açıklamada, güçlü ihracatlara ve ABD'nin ekonomik iyileşme beklentilerine yanıt olarak, çiftçilerin bu bahar 92 milyon dönümlük mısır ve 90 milyon dönümlük soya fasulyesi ekeceğini, rekor bir soya mahsulüne ve muhtemelen şimdiye kadarki en büyük mısır hasadına işaret edecekleri belirtildi" ve eklendi:

            "Buğdayda, 670 dolar seviyesi altında satış baskısı devam ediyor. 20 günlük hareketli ortalamasına tutunmaya çalışan buğday, 650 dolar desteğinin altına geçmesi durumunda 640 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönlü tepki alımlarında ise 660 dolar ilk direnç olarak izlenebilir.

            "Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Pozitif görünüm sergileyen fiyat, 14 günlük ortalamayı aşmaya çalışıyor.

            "Ağustos ayından beri yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdüren soya fiyatı, son bir aydır 1336.40/1408.40 dolar bandında hareket ediyor. Bugün satıcılı görünüm sergileyen fiyat, 14 günlük ortalamasına tutunuyor.

            "Pamuk, 87.00 dolar seviyesinin aşılması ile başlayan güçlü yükselişin ardından 92.20 dolar seviyesini test etti.

            "Şeker fiyatı, 2017 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 18 dolar bölgesine kadar yükseldi. Son saatlerde hareketler 17.95/17.60 dolar arasında devam ediyor.

                "Kahve fiyatı, yükseliş kanalı içerisinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 120.10 dolar desteğinden 130.20 dolar seviyesine kadar değer kazanan kahve fiyatının kanalın üst bandına yakınlaştığı görülüyor.

                "Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendin kırılması sonrasında 2470 direncine kadar yükseldi. Trend kırılması sonrasında kakao fiyatında oluşan bayrak formasyonu da kırılmış durumda."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yüzde 3'e varan artışla yön değiştirdi! 19, 38 ve 77 lira aniden...