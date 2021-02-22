Altın fiyatlarında son süreçte yaşanan değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları bugün yükseldi. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.805,01 dolardan işlem görüyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın etkisiyle yönünü yukarıya çevirdi ve altının ons fiyatı 1,800 doları aştı. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,60
|398,80
|410,50
|410,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.627,00
|2.648,00
|2.705,00
|2.726,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,50
|367,50
|375,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.567,00
|2.587,00
|2.644,00
|2.664,00
|Yarım Ziynet
|1.284,00
|1.294,00
|1.322,00
|1.332,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
|647,00
|661,00
|666,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 666,00 lira, Cumhuriyet altını 2.726,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,98 yükselişle 410,70 liradan işlem gördü.