Döviz kurlarındaki son gelişmeler ve son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,8757

SATIŞ(TL) 9,8835