Döviz kurlarındaki son gelişmeler ve son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte son alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,8757
SATIŞ(TL) 9,8835
ALTININ KİLOGRAMI 406 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 410 milyon 436 bin 58,47 lira, işlem miktarı ise 6.030,22 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 433 milyon 482 bin 225,54 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,25 azalışla 409,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.570 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 5.715 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 azalarak 22.876 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.