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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 17:34
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    • 22.02.2021 17:34
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    , ve sterlin ne kadar oldu? 22 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL?

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar , ve sterlin kurlarındaki son durumu merak ediyor. Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte 22 Şubat CANLI döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki son gelişmeler ve son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    STERLİN
    ALIŞ(TL) 9,8757
    SATIŞ(TL) 9,8835

    ALTININ KİLOGRAMI 406 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 410 milyon 436 bin 58,47 lira, işlem miktarı ise 6.030,22 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 433 milyon 482 bin 225,54 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,25 azalışla 409,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.570 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 5.715 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 azalarak 22.876 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yavaşlasa da mutasyon riski ve enflasyon endişelerinin piyasalarda tedirginlik yarattığını belirterek, bu hafta ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

        Yarın Avrupa Birliği (AB) Bakanları Toplantısı ve cuma AB Liderler Zirvesi'nin de bu haftanın gündeminde öne çıktığını dile getiren analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ GERİLEDİ

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

        Geçen hafta aşılama çalışmalarının başladığı Japonya'da, bazı eyaletlerin hükümetten olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasını isteyeceği haberlerinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 30.156 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,8 seviyelerine yükseldi.

        Çin Merkez Bankası bugün gösterge faiz oranı olan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bıraktı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimine, önceki yönetimin iki ülke arasındaki ticarete ve insanlar arası etkileşime getirdiği kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

        Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.642 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 3.080 puan oldu.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 kayıpla 50.069 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 30.422 puanda seyrediyor.

            ALTININ ONS FİYATI YENİDEN 1,800 DOLARDA

            ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın etkisiyle yönünü yukarıya çevirdi ve altının ons fiyatı 1,800 doları aştı.

            Soğuk havanın, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezlerinden Teksas bölgesini etki altına almasının, ham petrol üretiminin aksamasına neden olması, rafinerilerin çalışmaması nedeniyle düşen Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar sınırından 63 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 60 dolar altına geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.93 artışla 62.62 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 59.77 dolar,

            - altın yüzde 1.05 artışla 1,800.14 dolar,

            - gümüş yüzde 1.03 artışla 27.49 dolar,

            - bakır yüzde 3.89 artışla 8,941.00 dolar,

            - platin yüzde 0.08 düşüşle 1,276.13 dolar,

            - paladyum yüzde 0.49 artışla 2,392.04 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 22 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL?