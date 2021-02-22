TEKNOFEST için son çağrı

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, gençleri TEKNOFEST'in yarışmalarına davet etti. Son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Varank, "TEKNOFEST'te onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var" ifadesini kullandı.
UZAY İÇİN 10 BİN UZMAN
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekerek, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım" dedi.
UZAY İÇİN 10 BİN UZMAN
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekerek, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım" dedi.