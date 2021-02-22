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    Sanayi Bakanı , gençleri 'in yarışmalarına davet etti. Son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Varank, "TEKNOFEST'te onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var" ifadesini kullandı.

    TEKNOFEST için son çağrı
    Sanayi Bakanı Mustafa Varank, gençleri 'in yarışmalarına davet etti. Son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Varank, "TEKNOFEST'te onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var" ifadesini kullandı.

    UZAY İÇİN 10 BİN UZMAN
    Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekerek, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım" dedi.
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