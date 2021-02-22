ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ

Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.

106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.