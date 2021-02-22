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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 17:27
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    • 22.02.2021 17:27
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    Şu tarihler tam zamanı tek seferlik olarak veriliyor! 1000 TL, gıda, erzak, odun, yakacak ve elektrik desteği hesaba yatıyor!

    Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde besin, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para yardımı oldukça önem kazanmış durumda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapılmaya devam etmektedir. ve odun yardımı da bunlardan bir tanesidir. Yardım alabilmek için bazı şartlara sahip olmanız gerekiyor. Sigortalı olarak çalışanlara kömür yardımı verilmeyecektir. Öte yandan sosyal destekleşme vakıflarının en fazla sağladığı desteklerden biri, gıda desteği. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve akışkan yağ gibi uzun zaman kullanılabilecek yiyecekler kapsayan besin destekleri, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Şu tarihler tam zamanı tek seferlik olarak veriliyor! 1000 TL, gıda, erzak...

    Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, gıda yardımları hatta ev bakım onarım tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. 2003 yılından itibaren verilmekte olan bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler kış aylarında yakacak sıkıntısı çekmemektedir. Türkiye Kömür işletmelerinden sağlanan Kömür Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Devlet bu imkanı verirken aynı zamanda atıl durumdaki yeraltı işletmelerinin ayakta kalmalarına destek olmaktadır.

    BELEDİYELERİN YAKACAK YARDIMLARI

    Ülkemizdeki bütün belediyeler kendi sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi insanlara her kış yakacakları kömür veya odun yardımında bulunarak kış aylarında ısınmalarına yardımcı olmaktadırlar. Sabit bir miktar kısıtlamasının olmadığı belediye yakacak yardımlarında en az 1 ton olarak kömür dağıtılmaktadır. Bu miktar belediyenin ayırmış oldukları bütçe ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu imkandan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı ve başvuru formu ile bulundukları belediyelere başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvuruların doğruluğu belediye zabıta ekiplerince yerinde tespit sistemi ile araştırılmakta ve aynı zamanda mahalle muhtarlarından bilgi alınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu üzerine dilekçe tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde belediye ekipleri tarafından muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmaktadır.

    SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK YARDIMI

    2003 yılından itibaren verilmekte olan bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler kış aylarında yakacak sıkıntısı çekmemektedir. Türkiye Kömür işletmelerinden sağlanan Kömür Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Devlet bu imkanı verirken aynı zamanda atıl durumdaki yeraltı işletmelerinin ayakta kalmalarına destek olmaktadır. Bunun yanında oturulamayacak derece eski ve bakımsız evlerde yaşamak zorunda olan vatandaşların evlerinin yenilenmesi ve bakımının yapılması için nakdi ve ayni yardımlarda bulunmaktadır. Sizin veya çevrenizde yaşayan ve yakacak yardımına ihtiyacı olanların başvurularını bulunduğunuz bölgedeki sosyal yardımlar müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.

        GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ

        Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız başvuruda ihtiyaç duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde siz de tek seferlik ya da düzenli şekilde verilen yardımlardan faydalanabilirsiniz.

        PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ

        Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.

        ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ

        Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.

        106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?

        Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.

            Başvuru İşlemleri

            Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

            1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

            E-Devletten yapılan duyuruda "Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

            3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır." denildi.

            1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu" linki üzerinden başvurularını yapabilecek.
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            Haberler Ekonomi Şu tarihler tam zamanı tek seferlik olarak veriliyor! 1000 TL, gıda, erzak, odun, kömür yakacak ve elektrik desteği hesaba yatıyor!