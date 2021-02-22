Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, gıda yardımları hatta ev bakım onarım tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. 2003 yılından itibaren verilmekte olan bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler kış aylarında yakacak sıkıntısı çekmemektedir. Türkiye Kömür işletmelerinden sağlanan Kömür Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Devlet bu imkanı verirken aynı zamanda atıl durumdaki yeraltı işletmelerinin ayakta kalmalarına destek olmaktadır.
BELEDİYELERİN YAKACAK YARDIMLARI
Ülkemizdeki bütün belediyeler kendi sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi insanlara her kış yakacakları kömür veya odun yardımında bulunarak kış aylarında ısınmalarına yardımcı olmaktadırlar. Sabit bir miktar kısıtlamasının olmadığı belediye yakacak yardımlarında en az 1 ton olarak kömür dağıtılmaktadır. Bu miktar belediyenin ayırmış oldukları bütçe ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu imkandan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı ve başvuru formu ile bulundukları belediyelere başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvuruların doğruluğu belediye zabıta ekiplerince yerinde tespit sistemi ile araştırılmakta ve aynı zamanda mahalle muhtarlarından bilgi alınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu üzerine dilekçe tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde belediye ekipleri tarafından muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmaktadır.
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK YARDIMI
2003 yılından itibaren verilmekte olan bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler kış aylarında yakacak sıkıntısı çekmemektedir. Türkiye Kömür işletmelerinden sağlanan Kömür Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Devlet bu imkanı verirken aynı zamanda atıl durumdaki yeraltı işletmelerinin ayakta kalmalarına destek olmaktadır. Bunun yanında oturulamayacak derece eski ve bakımsız evlerde yaşamak zorunda olan vatandaşların evlerinin yenilenmesi ve bakımının yapılması için nakdi ve ayni yardımlarda bulunmaktadır. Sizin veya çevrenizde yaşayan ve yakacak yardımına ihtiyacı olanların başvurularını bulunduğunuz bölgedeki sosyal yardımlar müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.