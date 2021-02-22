Semt pazarlarında tezgah borsası! Tek tahtadan aylık 5 bin lira gelir...







EV YERİNE TAHTA ALINDI

Pazar tahtalarının yatırım aracına dönüşmesinden rahatsız olduklarını ifade eden İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, "Buna karşı davalar açtık. Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, işadamları, müteahhitler, emlakçılar vardı. Pazarcı bu kiraları karşılamak için mala zam yapıyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım" dedi. Tekstil ürünleri satışı yapan bir pazarcı, "Ben tezgah için günlük 150 lira kira veriyorum. Pazarına göre değişiyor bu fiyatlar. Bakırköy'de tahtası 350-400 lira. Tezgahımın aynısını orada açsam günlük 800 lira vermem lazım. 500 bin lirayı bir daireye bağlayanın aylık 2 bin lira geliri oluyor ama pazara bağlayanın minimum 12-13 bin liradan aşağı kira geliri olmaz" şeklinde konuştu.



12 BİN TL KAZANAN VAR

Bir başka pazarcı ise "25 yıl önce babama belediye, işgaliye almak için pazar yerini bağış yapmış. Ücretsiz almış o dönemde. Bahçelievler'de 14 tezgahımız var. Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde aylık 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam, hepsini 300 bin liraya elden çıkartırım" ifadesini kullandı. Pazar tezgahının dedesinden kaldığını anlatan Hasan Şavdır da şunları söyledi: "Pazarda şu an 18 tahtamız bulunuyor. Önceden dedemler almış. Şimdi kardeşler bölündük. Satmaya kalksak tahta başına 60 bin lira eder. Ayda toplam 12 bin lira kira gelirim var."