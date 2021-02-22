Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle internet tüketimi rekor seviyede artış gösterdi. Bu gelişmelerin ardından GSM operatörleri yeni, cazip kampanyalar başlattılar. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bu kampanyalar arasında bedava internet kullanımı sağlayan paketler bulunuyor. Bimcell, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından yapılan kampanyalar adeta bir yarış haline geldi. GSM operatörleri sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği yeni ay başında müşterilerine internet fırsatları sunuyorlar. İşte Şubat 2021'de geçerli bedava internet kampanyaları...