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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 14:25
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    • 22.02.2021 14:27
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    Bedava internet yağmuru başladı! operatörleri adeta yarışa girdi! , , , kampanyaları...

    Türkiyede yer alan en büyük mobil operatörler kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor., , , her an sundukları kampanyalar ile daha geniş ağların sahibi olmaya devam ediyorlar. Bu kıyasıya rekabet, müşterilerine bedava internet dağıtmalarına neden oluyor. Öte yandan, salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle internet tüketimi rekor seviyede artış gösterdi. Bu gelişmelerin ardından  operatörleri yeni, cazip kampanyalar başlattılar. Peki, Bimcell, Turkcell, Vodafone, bedava internet kampanyasına nasıl başvurulur? İşte Şubat 2021’de geçerli ...

    takvim.com.tr
    Bedava internet yağmuru! Bimcell, Turkcell, Vodafone...

    Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle internet tüketimi rekor seviyede artış gösterdi. Bu gelişmelerin ardından GSM operatörleri yeni, cazip kampanyalar başlattılar. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bu kampanyalar arasında bedava internet kullanımı sağlayan paketler bulunuyor. Bimcell, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından yapılan kampanyalar adeta bir yarış haline geldi. GSM operatörleri sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği yeni ay başında müşterilerine internet fırsatları sunuyorlar. İşte Şubat 2021'de geçerli bedava internet kampanyaları...

    İŞTE ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI!

    Tüm GSM operatörlerinin müşterilerine yada müşterisi olmayıp hattını taşımaya düşünenlere yönelik kampanyaları bulunuyor. Koronavirüs salgını sürecinin etkisiyle internet kullanımının arttığı bu dönemlerde sağlanan bedava internet paketlerini takvim.com.tr olarak sizlerle paylaşıyoruz...

    BİMCELL ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

    Bimcell yeni müşteriler elde etmek için 2021 yılında oldukça cazip kampanyalar yaparak müşteri ağını artırmak istemektedir. Özellikle yeni hat alanlara yönelik etkili kampanyalar yapan bimcell yeni hat alan bütün müşterilerine tanışma paketi olarak;

    * Yeni hat alan müşterilere özel 300 dk

    * 300 SMS

    * 9 GB ücretsiz 1 aylık internet

    Hattını bimcell taşıyanlar ve yeni hat alanlara özeli kampanyadan sizde yararlanmak için kimliğinizle beraber bimcell gitmeniz yeterli.

    BİMCELL 4.5G GEÇİŞ YAPANA BEDAVA 30 GB İNTERNET

    Bimcell aboneleri 4.5 uyumlu sim karta geçiş yaptıklarında ücretsiz sim kart değişikliği ve 30 gb internet sahibi oluyor. Bim mağazalarından sim kartınızı 4.5g uyumlu sim kartla değiştirdikten sonra , 4.5G 30GB yazarak 5555'e SMS görmeniz yeterli. 30 GB bedava internetiniz hattınıza tanımlandıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

    BİMCELL 5 GB BEDAVA İNTERNET VE 500 SMS HEDİYE

    Yaptığı bir birinden güzel kampanyalar ile abone sayısını her geçen artıran Bimcell yeni yıl kampanyası ile beraber artık 40 TL üstü yükleme yapan bütün abonelerine 5 GB bedava internet ve 500 SMS hediye etmektedir. 25 TL üstü yüklemeye Bimcell bedava internet 2021 kampanyası aktif olarak devam etmektedir.

        BİMCELL 250 SMS VE 6 GB İNTERNET HEDİYESİ

        Bimcell kalitesi ile tanışmak isteyenlere özel olarak sunulan bu kampanyada bimcell sim kart alanlara özel bir ay boyunca kullanabilecekleri 250 dakika, 250 SMS VE 6 GB internet hediye edilecektir.

        Bimcell sim kartınızı aldıktan sonra 30 Gün içerisinde BIMCELL BONUS yazıp 4551 mesaj gönderdiğinizde hediye haklarınız hattınıza yüklenecektir.

        TÜRK TELEKOM ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

        Türk Telekom bedava internet kampansı kapsamında en cömert GSM operatörlerinden birisi. Firma müşterilerine mobil uygulaması üzerinden bedava internet sağlıyor. Hat ve GSM işlemleri için geliştirilen Türk Telekom mobil uygulamasını indirenlere firma her hafta çekiliş hakkı sağlıyor. Sil Süpür kampayası kapsamında müşterilere günlük 150 mb, haftalık 500 mb 1, 2, 5 GB internet sağlıyor. Bu internetin dışında SMS ve Arama Hakkı da sağlanır. Kampanya çekilişi her hafta yenilenir. Uygulama tamamen ücretsizdir.

        TURKCELL ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

        Türkiye'nin en eski GSM opertörlerinden biri olan Turkcel müşterilerine ek kazanımlar sağlıyor. Müşterilerine 2 GB, 8 GB, 12 GB yada sosyal medyada kullanılmak üzere paketler sağlayan Turkcell internet ihtiyacı olan müşterilerini memnun ediyor. Turkcell'de yer alan abzı tarihler müşterilerin tercih etmesi durumunda ylık 2 GB'a kadar hediye internet sağlıyor. Mobil uygulaması üzerinde de bedava internet sağlayan Turkcell Salla Kazan ile hediye internet, hediye dakika sunuyor. Bunun dışında Turkcell'e yeni gelenler için 12 aylık hediye internet fırsatı sağlanıyor.

            VODAFONE ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

            Vodafone bedava internet kampanyaları yeni hat temininde, TL yüklemelerde, hat değişikliğinde sağlanabilir. Bunun dışında Vodafone'nun da Türk Telefom gibi mobil uygulaması bulunmakta. Bu uygulamayı indirenlere uygulamada yer alan bazı yönergelerin takip edilmesi durumunda internet kazanma şansı veriliyor.
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            Haberler Ekonomi Bedava internet yağmuru başladı! GSM operatörleri adeta yarışa girdi! Bimcell, Turkcell, Vodofone, Türk Telekom kampanyaları...