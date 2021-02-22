Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle internet tüketimi rekor seviyede artış gösterdi. Bu gelişmelerin ardından GSM operatörleri yeni, cazip kampanyalar başlattılar. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bu kampanyalar arasında bedava internet kullanımı sağlayan paketler bulunuyor. Bimcell, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından yapılan kampanyalar adeta bir yarış haline geldi. GSM operatörleri sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği yeni ay başında müşterilerine internet fırsatları sunuyorlar. İşte Şubat 2021'de geçerli bedava internet kampanyaları...
İŞTE ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI!
Tüm GSM operatörlerinin müşterilerine yada müşterisi olmayıp hattını taşımaya düşünenlere yönelik kampanyaları bulunuyor. Koronavirüs salgını sürecinin etkisiyle internet kullanımının arttığı bu dönemlerde sağlanan bedava internet paketlerini takvim.com.tr olarak sizlerle paylaşıyoruz...
BİMCELL ŞUBAT 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Bimcell yeni müşteriler elde etmek için 2021 yılında oldukça cazip kampanyalar yaparak müşteri ağını artırmak istemektedir. Özellikle yeni hat alanlara yönelik etkili kampanyalar yapan bimcell yeni hat alan bütün müşterilerine tanışma paketi olarak;
* Yeni hat alan müşterilere özel 300 dk
* 300 SMS
* 9 GB ücretsiz 1 aylık internet
Hattını bimcell taşıyanlar ve yeni hat alanlara özeli kampanyadan sizde yararlanmak için kimliğinizle beraber bimcell gitmeniz yeterli.
BİMCELL 4.5G GEÇİŞ YAPANA BEDAVA 30 GB İNTERNET
Bimcell aboneleri 4.5 uyumlu sim karta geçiş yaptıklarında ücretsiz sim kart değişikliği ve 30 gb internet sahibi oluyor. Bim mağazalarından sim kartınızı 4.5g uyumlu sim kartla değiştirdikten sonra , 4.5G 30GB yazarak 5555'e SMS görmeniz yeterli. 30 GB bedava internetiniz hattınıza tanımlandıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
BİMCELL 5 GB BEDAVA İNTERNET VE 500 SMS HEDİYE
Yaptığı bir birinden güzel kampanyalar ile abone sayısını her geçen artıran Bimcell yeni yıl kampanyası ile beraber artık 40 TL üstü yükleme yapan bütün abonelerine 5 GB bedava internet ve 500 SMS hediye etmektedir. 25 TL üstü yüklemeye Bimcell bedava internet 2021 kampanyası aktif olarak devam etmektedir.