Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış kaydedildiğini bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, şubatta önceki aya göre daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 10,9'a geriledi. Söz konusu gidişat konusunda fikrinin aynı olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.