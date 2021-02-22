Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 10:46
    ABONE OL

    Araba alacaklara müjde! larda 37 bin TL indirim, 150 bin TL ! Şubat sonuna kadar geçerli

    Araç almak isteyen vatandaşlar için peş peşe kampanyalar yapılıyor. Birçok araç firması uygun faizli krediler açarken, larda da indirim yapıyor. Son olarak markasından yapılan açıklamada; Şubat ayı kampanyasında 37 bin TL'ye varan indirim olduğu belirtildi. 150 bin TL kullanmak da mümkün olabilecek.

    takvim.com.tr
    Araba alacaklara müjde! Sıfır araçlarda 37 bin TL indirim, 150 bin TL taşıt kredisi!

    Sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar düzenlenen kampanyalardan faydalanmak istiyor. Döviz fiyatları kaynaklı sıfır araç fiyat artışı nedeniyle satışlarda düşüş yaşanmıştı. Ancak birçok firma yeni kampanyalar düzenliyor. Son olarak Hyundai tarafından başlatılan kampanyaya göre; Hyundai Tucson modeli için N Line donanım paketinde "Gücü Çok, Faizi Yok" sloganı ile 37 bin liralık indirim göze çarpıyor.

    37 BİN TL İNDİRİM

    Hyundai tarafından başlatılan kampanya kapsamında kendi sınıfının en çok satan araç modelleri arasında ilk sıralarda yer elan Hyundai Tucson modeli için N Line donanım paketinde "Gücü Çok, Faizi Yok" sloganı ile 37 bin liralık indirimli fiyatı ile satışa sunuldu.

    HYUNDAİ TUCSON 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

    Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4×2 (Benzinli) Donanım Paketi Satış Fiyatı 332.500 TL

    Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 372.750 TL

    Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 393.650 TL

        Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 393.650 TL

        Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 399.900 TL

        Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×4 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 396.300 TL

        Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 431.450 TL

        Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4×4 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 480.900 TL

        150 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ ARAÇ KREDİSİ VERİLECEK!

        Başlatılan kampanya kapsamında fiyat indirimine ek olarak 150 bin liraya kadar araç kredisi desteği faizsiz olarak verilecek.

            28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında gerçek kişilere satın alacakları araç için 12 aya kadar vadeli olmak üzere 150 bin liralık araç kredisi desteği de sağlanacak.

            Tucson Smart , Power Edition ve Elite Plus 4×4 DCT hariç tüm diğer Tucson modellerinde , Tucson N-Line Plus 4×4 DCT modeli için 150.000 TL, Tucson N-Line 4×2 DCT, Elite 4×4 DCT ve Elite 4×2 DCT modellerinde 100 bin liralık kredi desteği imkanı sunulacak
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Araba alacaklara müjde! Sıfır araçlarda 37 bin TL indirim, 150 bin TL taşıt kredisi! Şubat sonuna kadar geçerli