28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında gerçek kişilere satın alacakları araç için 12 aya kadar vadeli olmak üzere 150 bin liralık araç kredisi desteği de sağlanacak.

Tucson Smart , Power Edition ve Elite Plus 4×4 DCT hariç tüm diğer Tucson modellerinde , Tucson N-Line Plus 4×4 DCT modeli için 150.000 TL, Tucson N-Line 4×2 DCT, Elite 4×4 DCT ve Elite 4×2 DCT modellerinde 100 bin liralık kredi desteği imkanı sunulacak