Sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar düzenlenen kampanyalardan faydalanmak istiyor. Döviz fiyatları kaynaklı sıfır araç fiyat artışı nedeniyle satışlarda düşüş yaşanmıştı. Ancak birçok firma yeni kampanyalar düzenliyor. Son olarak Hyundai tarafından başlatılan kampanyaya göre; Hyundai Tucson modeli için N Line donanım paketinde "Gücü Çok, Faizi Yok" sloganı ile 37 bin liralık indirim göze çarpıyor.
37 BİN TL İNDİRİM
Hyundai tarafından başlatılan kampanya kapsamında kendi sınıfının en çok satan araç modelleri arasında ilk sıralarda yer elan Hyundai Tucson modeli için N Line donanım paketinde "Gücü Çok, Faizi Yok" sloganı ile 37 bin liralık indirimli fiyatı ile satışa sunuldu.
HYUNDAİ TUCSON 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4×2 (Benzinli) Donanım Paketi Satış Fiyatı 332.500 TL
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 372.750 TL
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×2 (Dizel) Donanım Paketi Satış Fiyatı 393.650 TL