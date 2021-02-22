İnanılmaz yöntem hayrete düşürdü! Kredi kartınızı patlatabilirler! Alış veriş yaparken sakın bunu yapmayın! Modern çağın dijital olanaklarını kullanan suç şebekeleri boyut değiştirdi. Tekno-dolandırıcıların peşindeki siber polisler her gün yeni bir hırsızlık yöntemini deşifre ediyor. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin ( kart no, son kullanım tarihi ve CVV ) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır.
KART BİLGİLERİYLE 'MAİL ORDER' HIRSIZLIĞI
Siber Polisi, geçen yıl binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek "Mail Order" sistemi üzerinden 2 milyon liralık alışveriş yapan 21 kişilik bir çeteyi çökertmişti. İstanbul Siber Polisi'nin Mail Order soruşturmaları; genellikle kart bilgilerinin çalındığını belirten ve banka hesaplarından ödeme yapıldığını belirten mağdurların şikayeti üzerine açılıyor. Sahte mühür ve evraklarla şirketler kuran dolandırıcılar, bilgisayar korsanı hacker çete üyelerinin yardımı ile insanların kart bilgilerini ele geçiriyor.
Mail Order Nedir?
Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin ( kart no, son kullanım tarihi ve CVV ) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.
Burada önemli nokta, kart hamilinin bir form eşliğinde bu bilgileri işyerine göndermesi ve çoğu zaman işyerlerinin kendilerini güvence altına alma amacıyla mail order formu yanında bir kimlik belgesinin de beraberinde istenmesi. İstenen bu evraklar genellikle ofislerde klasör içlerinde dolaplarda saklanmaktadır. Hatta çoğu zaman birbiriyle ticaret yapan ve sürekli birbirlerinin kartından işlem yapan firmalar mail order çekimi için kart numaralarını küçük kağıt parçalarına yazarak masalarında saklamaktalar.