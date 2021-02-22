

Mail Order Nedir?

Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin ( kart no, son kullanım tarihi ve CVV ) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.

Burada önemli nokta, kart hamilinin bir form eşliğinde bu bilgileri işyerine göndermesi ve çoğu zaman işyerlerinin kendilerini güvence altına alma amacıyla mail order formu yanında bir kimlik belgesinin de beraberinde istenmesi. İstenen bu evraklar genellikle ofislerde klasör içlerinde dolaplarda saklanmaktadır. Hatta çoğu zaman birbiriyle ticaret yapan ve sürekli birbirlerinin kartından işlem yapan firmalar mail order çekimi için kart numaralarını küçük kağıt parçalarına yazarak masalarında saklamaktalar.