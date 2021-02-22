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    • 22.02.2021 11:32
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'dan pandemi döneminde a açıklaması

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Elvan "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakan Elvan'dan esnafa destek açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı , "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

    Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

    Toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına işaret ederek, "Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.

    Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimleri ile de ayrı ayrı görüşecek.

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