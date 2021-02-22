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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 23:56
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    • 22.02.2021 23:56
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    Bu kriterlere dikkat et yüksek al: Fazla ı almak çok kolay! 2000 yılı ve öncesi için...

    Günümüzde binlerce farklı iş kolunda çalışan ve emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş bulunuyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Yüksek emekli maaşı nasıl alınır?

    Bu kriterlere dikkat et yüksek maaş al: Fazla emekli maaşı almak çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

    EN ÖNEMLİ PARAMETRE...

    Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.

    Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

    Emekli maaşı hesaplamasında 2000 yılı öncesi, 2000 yılı-2008 yılı 10'uncu ayı arası ve 2008 yılının 10'uncu ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.

        TARİHE GÖRE ORAN BELİRLENDİ

        2000 YILI VE ÖNCESİ: Bu dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor.

        2000-2008 ARASI: Burada aylık bağlama oranları biraz daha düşerken, bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı ve enflasyon da devreye giriyor. Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor.

        2008 YILI SONRASI: 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken, gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem, 2008'in Ekim ayından sonrası oluyor.

            BUNLARA DİKKAT

            Yüksek emekli aylığı için bunları göz önünde bulundurun:

            Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.

            İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır.

            Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.

            Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.

            Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır.
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            Haberler Ekonomi Bu kriterlere dikkat et yüksek maaş al: Fazla emekli maaşı almak çok kolay! 2000 yılı ve öncesi için...