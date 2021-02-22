Bu kriterlere dikkat et yüksek maaş al: Fazla emekli maaşı almak çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

EN ÖNEMLİ PARAMETRE...

Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.