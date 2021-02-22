Bu kriterlere dikkat et yüksek maaş al: Fazla emekli maaşı almak çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar
EN ÖNEMLİ PARAMETRE...
Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.
Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında 2000 yılı öncesi, 2000 yılı-2008 yılı 10'uncu ayı arası ve 2008 yılının 10'uncu ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.