BİM 23 Şubat aktüel kataloğunda yer alan yeni avantajlar yarın hafta raflarda yer alacak fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sık sık araştırılıyor. BİM'de gelecek hafta Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri, Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti, Bind Activit 2'li Bulaşık Makinesi Temizleyici, Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Domestos Pratik Yüzey Temizleyici Sprey, Family Gözlük Temizleme Mendili, Simbat Kavrulmuş Siirt Fıstığı, Gofrik Bitter Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret ürünleri dikkat çekiyor.
BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri
• 70'li XL 0,82 TL adet fiyatı
• 82'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
• 100'lü Maxi 0,57 TL adet fiyatı
Selpak
Parfümlü Tuvalet Kağıdı
• 3 Katlı 24'lü
Kod 8
Sıvı Sabun
• 2x500 ml