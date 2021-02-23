Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs pandemisinde normalleşme dönemi 1 Mart'ta başlayacak. Esnaf, işçi ve işveren ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa destek mesajı geldi.
Esnaf, işçi, işveren kesimi ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasasının pandemi sonrası döneme hazır olması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Elvan, bugüne kadar destek mekanizmalarını devreye alan hükümetin esnafı yalnız bırakmayacağını vurguladı.