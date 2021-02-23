ATALAY: NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTMALI

TÜRK-İş Başkanı Atalay, görüşmede ücretsiz izin uygulamasının salgın döneminde işçilerin işsiz kalmasını önlemeye yönelik önemli ve faydalı bir düzenleme olduğunu ancak bazı işçilerin iradesi dışında ve onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle uygulamanın mağduru olduğunu söyledi.