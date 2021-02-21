Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Milliyet'in haberine göre diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.
Kasım ayından bu yana TCMB'nin attığı adımlar, enflasyon, uzun vade ve kararlılık vurgusu, piyasalarda iyimserliği getirirken yabancı sermaye girişi de başladı. Yatırım yapılabilir ülke notu olmayan Türkiye için yabancı raporların olumluya dönmesinin ardından şimdi kredi kuruluşlarının görünüm ve not değerlendirmelerinde sıra. İlk revize, Fitch'den geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Benzer adımların diğer kredi kuruluşlarından önümüzdeki dönemde geldiğini görebiliriz.
BORSANIN PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ
Dolar kurunda yaşanan gerileme ve TL bazında artan hisse senedi verileri borsa şirketlerinin piyasa değerinin artmasına yol açtı. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 2018 yılının ağustos ayında 115 milyar dolar iken şimdilerde 277 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor.