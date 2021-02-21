PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK SANAYİ ŞİRKETLERİ

Piyasa değeri en yüksek 10 sanayi şirketi arasında 9.7 milyar dolar ile Ford Otosan ilk sırada yer alıyor. Onu Ereğli Demir Çelik (7.4 milyar dolar), Sasa Polyester (5.4 milyar dolar), İskenderun Demir Çelik( 4.8 milyar dolar), Gübre Fabrik. (3.8 milyar dolar), Tüpraş (3.7 milyar dolar), Arçelik (3.4 milyar dolar), Koza Altın (3.2 milyar dolar), Coca Cola İçecek (2.8 milyar dolar) ve Tofaş Oto. Fab. (2.7 milyar dolar) izliyor. Bu şirketler içerisinde hisse başına karı en yüksek olan Koza Altın ve Ford Otosan. Fiyat/kazanç oranı en düşükler Arçelik ve Tofaş Oto. Fab. Defter değeri en düşük şirketler Arçelik ve Ereğli Demir Çelik.