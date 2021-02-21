Paraya para demiyor! Aylık kazancı ise dudak uçuklattı! Televizyonda görüp evde bunu yaptı! Tam 45.000 TL kazanıyor

Aylık kazancı ise dudak uçuklattı! Tam 45.000 TL kazanıyor... 2014 yılında televizyonda bir program izledi ve etkilendiği programdan sonra evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Ürettiği mantarları arkadaşlarına hediye eden kadın, ürünleri beğenen yakınlarının tavsiyesi üzerine bu ürünleri marketlere satmaya başladı. Taleplerin artmasının ardından işi büyütmeye karar veren kadın, daha fazla ekim yapabileceği bir yere taşındı. İstiridye Mantarı; kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle biliniyor. Peki İstiridya mantarı nedir? İstiridye mantarının faydaları nelerdir?
İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?
İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus),kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. İstiridye şeklinde olması nedeniyle "istiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Hoş bir koku ve damak tadına sahip olan istiridye mantarı, özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi görmüş, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep yaratmıştır.
İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır.
Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan İstiridye mantarı (selvi mantarı),birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır.