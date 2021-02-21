OandaCorp kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarında hakkında analizlerini açıkladı. Edward Moya ve bu alanda yer alan analistlerden gelen açıklamalara göre metal sarı yani altın fiyatları daha da aşağı seviyelere kadar inebilir. Dolarda meydana gelen toparlanmanın ardından külçeleri 1750 dolara kadar inecek olduğu tahmin edilen bilgiler arasında. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.
Edward Moya: Tahvil getirilerinde yükseliş altına adeta ölümcül darbe vurdu…
Son zamanlarda hazine getirileri kapsamında ekonominin pandemiden dolayı meydana gelen etkilerinden kısa süre içerisinde kurtulacak olması yönünde meydana gelen beklentiler bir yılsonundaki en yüksek seviyelere yakın bir halde oluyor.Altın fiyatları üzerinde meydana gelen son dört gün içerisindeki zarar açıklanmasının ardından sabitlik kazandı. Korona virüs aşılarının ardından ilerleme ve enfeksiyonlar üzerinden başlayan hız, küresel büyüme ile beraber iyimserlikleri meydana getiriyor.
Bu durum altın fiyatlarının bir anda aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.Analistlere göre altın grafikleri üzerinde son elli günde meydana gelen hareketlerin ortalama olarak 200 günlük emsal durumlarının altına inmesinin ardından Death Cross paterni olarak belirlendi. Analist kapsamında Death Cross part kıdemli bir şekilde piyasa analisti olarak yer alan Edward Moya, piyasa yorumu yaptı ve şu sözlere yer verdi.
Altın fiyatları 1750 dolar seviyesine kadar inecek…
Spor altın ortalama olarak yüzde 0,42 oranında düşüş yaparak ons altın fiyatlandırması üzerinde 1786,74 dolar olarak işlem göstermesine neden oldu. Salı günü meydana gelen yüzde 1,3 oranında düşüş hareketinin ardından geçtiğimiz mart ayından bu süreçlere kadar en kötü gidişlerine devam edecek.Bir yandan da metaller üzerinde en az değişim gümüş üzerinde meydana gelirken paladyum Salı günü içerisinde 2014 yılından bu yana kadar en yüksek gün içerisinde seviyelere kadar ulaşırken geri hareketlerine döndü.
Bloomberg dolar spot endeksinin ortalama olarak yüzde 0,2 olarak yükselmesi sağlandı. OandaCorp kıdemli piyasa analisti küresel bir şekilde tahvil getirileri ile beraber yükselme hareketlerine devam ederken doların toparlanma süreçleri de durmayabilir. Analistlerden gelen yorumlara göre bu durum altın fiyatlandırmaları üzerinde 1750 dolar seviyesine kadar inmesi söz konusu olabilir.