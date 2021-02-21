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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 08:05
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    • 22.02.2021 08:05
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    Ölümcül darbeler geliyor ve altın... Altın analistlerinden uyarı! ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve ...

    Altın analistlerinden uyarı! Ölümcül darbeler geliyor ve altın... Altın analistlerinden uyarı! Ölümcül darbeler geliyor ve altın... ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve ... OandaCorp kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarında hakkında analizlerini açıkladı. Edward Moya ve bu alanda yer alan analistlerden gelen açıklamalara göre metal sarı yani altın fiyatları daha da aşağı seviyelere kadar inebilir. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı.

    takvim.com.tr
    Altın analistlerinden uyarı! Ölümcül darbeler geliyor ve altın...

    OandaCorp kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarında hakkında analizlerini açıkladı. Edward Moya ve bu alanda yer alan analistlerden gelen açıklamalara göre metal sarı yani altın fiyatları daha da aşağı seviyelere kadar inebilir. Dolarda meydana gelen toparlanmanın ardından külçeleri 1750 dolara kadar inecek olduğu tahmin edilen bilgiler arasında. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.


    Edward Moya: Tahvil getirilerinde yükseliş altına adeta ölümcül darbe vurdu…

    Son zamanlarda hazine getirileri kapsamında ekonominin pandemiden dolayı meydana gelen etkilerinden kısa süre içerisinde kurtulacak olması yönünde meydana gelen beklentiler bir yılsonundaki en yüksek seviyelere yakın bir halde oluyor.Altın fiyatları üzerinde meydana gelen son dört gün içerisindeki zarar açıklanmasının ardından sabitlik kazandı. Korona virüs aşılarının ardından ilerleme ve enfeksiyonlar üzerinden başlayan hız, küresel büyüme ile beraber iyimserlikleri meydana getiriyor.

    Bu durum altın fiyatlarının bir anda aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.Analistlere göre altın grafikleri üzerinde son elli günde meydana gelen hareketlerin ortalama olarak 200 günlük emsal durumlarının altına inmesinin ardından Death Cross paterni olarak belirlendi. Analist kapsamında Death Cross part kıdemli bir şekilde piyasa analisti olarak yer alan Edward Moya, piyasa yorumu yaptı ve şu sözlere yer verdi.

    Altın fiyatları 1750 dolar seviyesine kadar inecek…

    Spor altın ortalama olarak yüzde 0,42 oranında düşüş yaparak ons altın fiyatlandırması üzerinde 1786,74 dolar olarak işlem göstermesine neden oldu. Salı günü meydana gelen yüzde 1,3 oranında düşüş hareketinin ardından geçtiğimiz mart ayından bu süreçlere kadar en kötü gidişlerine devam edecek.Bir yandan da metaller üzerinde en az değişim gümüş üzerinde meydana gelirken paladyum Salı günü içerisinde 2014 yılından bu yana kadar en yüksek gün içerisinde seviyelere kadar ulaşırken geri hareketlerine döndü.

    Bloomberg dolar spot endeksinin ortalama olarak yüzde 0,2 olarak yükselmesi sağlandı. OandaCorp kıdemli piyasa analisti küresel bir şekilde tahvil getirileri ile beraber yükselme hareketlerine devam ederken doların toparlanma süreçleri de durmayabilir. Analistlerden gelen yorumlara göre bu durum altın fiyatlandırmaları üzerinde 1750 dolar seviyesine kadar inmesi söz konusu olabilir.

        ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

        Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

        Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda. ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Gedik'ten Eda Karadağ ise yaptığı değerlendirmede, "Ons altın dün 1785 dolar seviyesine kadar gevşedi. ABD hazine tahvilleri ve Dolardaki yükseliş, altının bu hareketini tetiklerken, gümüşteki geri çekilmede altın negatif olarak yorumlandı. Bu sabaha baktığımızda, altın ve gümüşte tepki alımları izleniyor. Bu sabah dolar çok güçlü değil ve emtialar dünkü düşüşün ardından teknik olarak biraz soluklanıyor ve kayıplarını toparlıyor. Ancak genel resimde çok güçlü bir görünüm yok. Altında oynaklık sürüyor. Piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Dün akşam ABD borsalarında yüzde 1'in üzerinde pozitif kapanışlar görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının piyasaları tatmin etmesi, haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuru verilerinin Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve salgınla ilgili bu hafta yeni bir gelişmenin bulunmaması, teşvik paketi görüşmelerinin sürüyor olması da eklenince, piyasalar olumlu fiyatlanmış durumda.

            Ancak ons altına baktığımda, son günlerde 1900$ üzerine doğru tepkisinde zorlanıyordu. Yatay ve sıkışık bir görünüm var. Ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler doğrultusunda, altında aşağı yönlü bir eğim oluştu. Gümüş'te de son günlerdeki sert yükselişin ardından aşağı yönlü hareketin oluşmasıyla, bu durum altın üzerinde de baskı yarattı. Kısacası piyasada şimdilik altın negatif bir fiyatlama var. Günün geri kalanında, ABD borsaları, teşvik paketine dair söylemler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknikte, ons altın bugün 1792$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini gerçekleştiriyor. Altın için 1805 dolar - 1819 dolar direnç alanları ve altın bu direnç alanlarını aşmakta zorlandığı takdirde yükselişinde başarısız kalabilir. Buna karşın, 1785 dolar - 1775 dolar - 1758 dolar destek noktaları olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşemenin etkisiyle gram altında da bir düşüş oluştu. Spot piyasada gram altın şu sıralarda 410 TL seviyesinde ve hafif satıcılı. Gram altın için mevcut pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. İlave pozisyonlar için 410 TL altındaki bölgeler temkinli olmak şartıyla düşünülebilir. Küresel piyasalarda volatilite yüksek olduğu için stratejilerinizi belirlerken çok dikkatli olmanızı öneriyorum." dedi.

            Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ise yaptığı açıklamada, "Ons altın teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100 dolar düştü. Bunun illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir. Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir." ifadelerini kullandı..

            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

            Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı.

            İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.

            BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

            Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,06, dolar/TL yüzde 1,02, avro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.

            BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.

            Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü.

            Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, avro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.

            Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

            ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi.

            Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 956 bin 743,69 lira, işlem miktarı ise 1.580,16 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 632 milyon 396 bin 612,79 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafiniresi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

            ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü.

            Donald Trump döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın tam olarak uyması durumunda ABD'nin de anlaşmaya uyacağını vurguladı; İran da, bu konuda ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.

            ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.

            ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları gelen alımlarla bu düzeyin üzerine döndü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 62.46 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 59.65 dolar,

            - altın yüzde 0.55 artışla 1,784.37 dolar,

            - gümüş yüzde 1.75 artışla 27.46 dolar,

            - bakır yüzde 2.29 artışla 8,606.00 dolar,

            - platin yüzde 1.14 artışla 1,290.33 dolar,

            - paladyum yüzde 0.19 düşüşle 2,362.71 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya yükseldi.

            ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

            "Kraft Heinz ve Conagra Brands Salı günü, yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale gelen buğday, şeker ve diğer emtiaları kullanan bazı ürünlerde bu yıl fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı.

            "Güçlü talep ve üretimdeki düşüş beklentilerinin pamuk fiyatını desteklemesi ile pamuk fiyatları Salı günü son iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Chicago merkezli Price Futures Group başkan yardımcısı Jack Scoville, ihracat talebinin çok güçlü olduğunu ve üretimde düşüş beklentilerinin arttığını söyledi.

            "Çiftçiler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fildişi Sahili'nin merkezi kakao yetiştirilen bölgelerindeki kuru hava ve sıcaklığın Nisan-Eylül ortası mahsulün miktarını ve kalitesini düşürme tehdidi oluşturduğunu, diğer bölgelerde koşulların iyi kaldığını söyledi.

            "Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarım bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

            "ABD mısır ve soya fasulyesi sevkiyatları, Çin'in etkisiyle dördüncü çeyrekte yeni bir zirveye tırmandı."
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