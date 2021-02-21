Emeklilere verilen promosyonlar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Emeklilerin alacakları promosyonlar her bankada farklılık gösteriyor.
2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
İş Bankası Promosyonu
İş Bankası promosyon kampanyaları oldukça farklı seçeneklerle emeklilere sunulmaktadır. Emekliler maaşlarını eğer İş Bankası'na geçirirlerse kazanç elde edebilirler. Sitede yapılan açıklamaya göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 1000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Emekli maaşını artık İş Bankası üzerinden almaya başlayacak olan emekliler, kredi kartı olarak da avantajlardan yararlanabiliyorlar. Eğer emekliler, maaşlarını İş Bankası'na geçirirlerse kartları için herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorlar.
Akbank Promosyonu
Emekli promosyonu ile ilgili olarak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre emekliler 1250 TL'ye varan promosyon kazanabilirler. 18 Kasım 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında maaşını bankaya geçiren kişilere promosyon verilecektir. Promosyondan yararlanmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca Akbank kullanma sözü vermeleri gereklidir. Eğer emekliler 3 seneden önce bankadan maaşlarını almak isterlerse, promosyonlarını geri ödemelilerdir.