İş Bankası Promosyonu

İş Bankası promosyon kampanyaları oldukça farklı seçeneklerle emeklilere sunulmaktadır. Emekliler maaşlarını eğer İş Bankası'na geçirirlerse kazanç elde edebilirler. Sitede yapılan açıklamaya göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 1000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Emekli maaşını artık İş Bankası üzerinden almaya başlayacak olan emekliler, kredi kartı olarak da avantajlardan yararlanabiliyorlar. Eğer emekliler, maaşlarını İş Bankası'na geçirirlerse kartları için herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorlar.