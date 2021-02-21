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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 13:56
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    • 21.02.2021 13:56
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    , , , ve 'den açıklama geldi! Başvuru yapanlara anında 750 TL veriliyor!

    Promosyon oranlarında sadece bankalar tesirli olmuyor. Emeklilerin ücreti ne kadar yüksekse, promosyonları da o denli yüksek olabiliyor. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret meblağlarıdır. Alt limit tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir. Şayet emeklinin maaşı 1500 TL’ nin altında ise kendisine 500 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşları 2500 TL’ nin üstünde olanlara ise 750 TL ödeme yapılmaktadır. , , ve ’tan resmi olarak emekli promosyonu açıklamaları duyurulmuştur. Emekliler bu promosyonlara dikkat ederek, kendilerine en uygun gelen bankaya maaşlarını alabilirler.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapanlara anında 800 TL veriliyor!

    Emeklilere verilen promosyonlar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Emeklilerin alacakları promosyonlar her bankada farklılık gösteriyor.
    2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?

    İş Bankası Promosyonu

    İş Bankası promosyon kampanyaları oldukça farklı seçeneklerle emeklilere sunulmaktadır. Emekliler maaşlarını eğer İş Bankası'na geçirirlerse kazanç elde edebilirler. Sitede yapılan açıklamaya göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 1000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Emekli maaşını artık İş Bankası üzerinden almaya başlayacak olan emekliler, kredi kartı olarak da avantajlardan yararlanabiliyorlar. Eğer emekliler, maaşlarını İş Bankası'na geçirirlerse kartları için herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorlar.

    Akbank Promosyonu

    Emekli promosyonu ile ilgili olarak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre emekliler 1250 TL'ye varan promosyon kazanabilirler. 18 Kasım 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında maaşını bankaya geçiren kişilere promosyon verilecektir. Promosyondan yararlanmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca Akbank kullanma sözü vermeleri gereklidir. Eğer emekliler 3 seneden önce bankadan maaşlarını almak isterlerse, promosyonlarını geri ödemelilerdir.

        Garanti Bankası Promosyonu

        Garanti Bankası emekli promosyonu da 1200 TL'yi bulan tutarlarda ödenebilmektedir. Garanti Bankası'na maaş taşıyarak promosyon kazanmak isteyen kişilerin 1 Şubat 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu tarihler arasında maaş taşıma işlemi gerçekleştiren kişilere promosyon verilecektir.

        Bu tarihlerden sonra farklı tutarlar geçerli olacaktır. 3 sene için de taahhüt istenecektir.

        TEB Promosyonu

        Emekli maaşını TEB'e taşıyarak promosyon almak isteyen kişilerin belirli şartları bulunmaktadır. Maaşını bankaya taşımanın yanı sıra kişilerden maaşlarını en az 3 sene bankadan alma şartı istenir. Ayrıca kişi en az 2 ödeme talimatı vermelidir. Otomatik ödeme talimatı ile birlikte kişiler 1600 TL'ye varan tutarlarda promosyon alabileceklerdir.

        Yapı Kredi promosyonu

        Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

        bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.000 TL,

        1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL,

        2500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir

            PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?

            Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.

            2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

            Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek.

            T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

            0-2 olanlar Mart ayında

            2-4 olanlar Nisan ayında

            6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.

            Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.
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            Haberler Ekonomi TEB, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'den açıklama geldi! Başvuru yapanlara anında 750 TL veriliyor!