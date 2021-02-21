Altın fiyatlarında ons çakıldı. Buna paralel olarak gram altın fiyatında da düşüş görüldü. Gram altın son 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları neden düşüyor? Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değer kaybına dair uzmanlar 3 ana neden açıkladılar. Altın konusunda yatırım yapmayı düşünen ve altın borcu olanlar için fiyatların nasıl olacağına dair uzman değerlendirmeleri. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.
ONS NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.
GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ
Haftaya 417 lira seviyesinden başlayan gram altında sert düşüş devam ediyor. Dün 399 TL seviyesinde seyreden, Merkez Bankasının faizi sabit tutması sonrası yatay seyrine devam eden gram altın, bugün düşüşe başladı. Gelen son verilere göre gram altın gece yarısı 395 TL seviyesine kadar geriledi. Son verilere göre gram şu sıralar 396 TL.
ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ
Çeyrek altın da son günlerin en düşük seviyesine kadar geriledi. Gelen son verilere göre 1 çeyrek altın 650 lira oldu.
ALTINDA ONS KAYNAKLI DÜŞÜŞ
Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.