ONS ALTIN ÜZERİNDEN 2021 YILSONU TAHMİNİ

Bank of America altın fiyatlarında dair raporunda ayrıca 2021 yılı sonunda altın fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin tahminini de açıkladı. Banka azalan ilgiye rağmen ons altın fiyatlarının 2021 yılı sonunda 2 bin 60 Dolar bandında olacağını öngördü. Ons altın şubat ayının ikinci yarısı itibariyle 1770 Dolar seviyesinde yer alıyor.

ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda.