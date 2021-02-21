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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 10:00
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    • 21.02.2021 10:00
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    Ons fiyatı çakıldı! 3 ana nedenle fiyatlarında ki düşüş... , şuan altın alınır mı?

    maliyetlerinde son günlerdeki hareketlilik alt doğrultulu biçimde devam ediyor. Gelen son bilgilere göre altın son 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Ons maliyetinde ise sert düşüş devam ediyor. Altın maliyetleri son 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Daha evvelden altın almış olan vatandaşlar maliyetlerin neden bu kadar geri çekildiğine ait araştırma içerisindeler. Uzmanlar hem altın almış olanların hemde altın alacakların merak ettiği detaylar. Haftaya 417 lira seviyesinden başlayan gram altında sert düşüş devam ediyor. Ons bazında yaşanan değer kaybının 3 ana nedenine ışık tutan analistler değerlendirmelerinde ayrıca bundan sonraki süreç için bilgi verdiler.

    takvim.com.tr
    3 ana nedenle altın fiyatlarında ki düşüş...

    Altın fiyatlarında ons çakıldı. Buna paralel olarak gram altın fiyatında da düşüş görüldü. Gram altın son 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları neden düşüyor? Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değer kaybına dair uzmanlar 3 ana neden açıkladılar. Altın konusunda yatırım yapmayı düşünen ve altın borcu olanlar için fiyatların nasıl olacağına dair uzman değerlendirmeleri. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

    ONS NE KADAR OLDU?

    Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

    GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

    Haftaya 417 lira seviyesinden başlayan gram altında sert düşüş devam ediyor. Dün 399 TL seviyesinde seyreden, Merkez Bankasının faizi sabit tutması sonrası yatay seyrine devam eden gram altın, bugün düşüşe başladı. Gelen son verilere göre gram altın gece yarısı 395 TL seviyesine kadar geriledi. Son verilere göre gram şu sıralar 396 TL.

    ÇEYREK ALTIN DÜŞTÜ

    Çeyrek altın da son günlerin en düşük seviyesine kadar geriledi. Gelen son verilere göre 1 çeyrek altın 650 lira oldu.

    ALTINDA ONS KAYNAKLI DÜŞÜŞ

    Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

        ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 3 ANA NEDEN

        ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America altın fiyatlarına dair bir değerlendirmede bulundu. Ünlü banka tarafından yayımlanan ve Business Insider tarafından aktarılan değerlendirmelerde, altın fiyatlarının neden geri çekildiği aktarıldı. Altın için 3 ana neden açıklayan Bank of Amerika, yıl sonu için de tahminlerini ilan etti. İşte altın fiyatlarında yaşanan düşüşün 3 tamel nedeni.

        1-) 2020 yılı ile 2021 yılı verilerine göre; Merkez Bankalarının altın talepleri düştü. Bank of Amerika altın talebinin merkez bankaları arasında yüzde 60 oranında gerilediğini duyurdu.

        2-) Hindistan ve Çin kaynaklı mücevher satışları çok düştü. Çok yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bu ülkelerdeki talebin azalması fiyatların düşmesinde önemli bir etmen oldu.

        3-) Yatırımcıların altına olan ilgisi azaldı.

        ONS ALTIN ÜZERİNDEN 2021 YILSONU TAHMİNİ

        Bank of America altın fiyatlarında dair raporunda ayrıca 2021 yılı sonunda altın fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin tahminini de açıkladı. Banka azalan ilgiye rağmen ons altın fiyatlarının 2021 yılı sonunda 2 bin 60 Dolar bandında olacağını öngördü. Ons altın şubat ayının ikinci yarısı itibariyle 1770 Dolar seviyesinde yer alıyor.

        ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

        Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

        Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda.

        ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Gedik'ten Eda Karadağ ise yaptığı değerlendirmede, "Ons altın dün 1785 dolar seviyesine kadar gevşedi. ABD hazine tahvilleri ve Dolardaki yükseliş, altının bu hareketini tetiklerken, gümüşteki geri çekilmede altın negatif olarak yorumlandı. Bu sabaha baktığımızda, altın ve gümüşte tepki alımları izleniyor. Bu sabah dolar çok güçlü değil ve emtialar dünkü düşüşün ardından teknik olarak biraz soluklanıyor ve kayıplarını toparlıyor. Ancak genel resimde çok güçlü bir görünüm yok. Altında oynaklık sürüyor. Piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Dün akşam ABD borsalarında yüzde 1'in üzerinde pozitif kapanışlar görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının piyasaları tatmin etmesi, haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuru verilerinin Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve salgınla ilgili bu hafta yeni bir gelişmenin bulunmaması, teşvik paketi görüşmelerinin sürüyor olması da eklenince, piyasalar olumlu fiyatlanmış durumda.

            Ancak ons altına baktığımda, son günlerde 1900$ üzerine doğru tepkisinde zorlanıyordu. Yatay ve sıkışık bir görünüm var. Ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler doğrultusunda, altında aşağı yönlü bir eğim oluştu. Gümüş'te de son günlerdeki sert yükselişin ardından aşağı yönlü hareketin oluşmasıyla, bu durum altın üzerinde de baskı yarattı. Kısacası piyasada şimdilik altın negatif bir fiyatlama var. Günün geri kalanında, ABD borsaları, teşvik paketine dair söylemler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknikte, ons altın bugün 1792$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini gerçekleştiriyor. Altın için 1805 dolar - 1819 dolar direnç alanları ve altın bu direnç alanlarını aşmakta zorlandığı takdirde yükselişinde başarısız kalabilir.

            Buna karşın, 1785 dolar - 1775 dolar - 1758 dolar destek noktaları olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşemenin etkisiyle gram altında da bir düşüş oluştu. Spot piyasada gram altın şu sıralarda 410 TL seviyesinde ve hafif satıcılı. Gram altın için mevcut pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. İlave pozisyonlar için 410 TL altındaki bölgeler temkinli olmak şartıyla düşünülebilir. Küresel piyasalarda volatilite yüksek olduğu için stratejilerinizi belirlerken çok dikkatli olmanızı öneriyorum." dedi.

            Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ise yaptığı açıklamada, "Ons altın teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100 dolar düştü. Bunun illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir. Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir." ifadelerini kullandı..
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            Haberler Ekonomi Ons fiyatı çakıldı! 3 ana nedenle altın fiyatlarında ki düşüş... Altın fiyatları son dakika neden düşüyor, şuan altın alınır mı?