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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 16:12
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    • 21.02.2021 16:12
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    Elinde ve ı olanlar veya alacaklar aman dikkat! Altın ve dolarınız varsa bunu yapmalısınız yoksa...

    Son günlerde fiyatlarında sert düşüş görüldü. Ons destekli yaşanan düşüşte gram altın 3 aylık sürede 130 TL'den fazla değer kazandı. Kasım ayında 540'lara kadar çıkan gram altın bugün 400 TL'ye geldi ve bu seviyeden işlem görüyor. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Çeyrek altın da son günlerin en düşük seviyesine kadar geriledi. Gelen son verilere göre 1 çeyrek altın 650 lira oldu.

    takvim.com.tr
    Altını ve doları olanlar hemen bunu yapmalısınız yoksa...

    Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.


    ALTINDA ONS KAYNAKLI DÜŞÜŞ

    Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

    ONS NE KADAR OLDU?

    Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

    GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

    Haftaya 417 lira seviyesinden başlayan gram altında sert düşüş devam ediyor. Dün 399 TL seviyesinde seyreden, Merkez Bankasının faizi sabit tutması sonrası yatay seyrine devam eden gram altın, düşüşe başladı. Gelen son verilere göre gram altın gece yarısı 395 TL seviyesine kadar geriledi. Son verilere göre gram şu sıralar 396 TL.

    ALTIN İÇİN BANKADAN BANKAYA DEĞİŞEN UYGULAMA BİTİYOR

    Yetkililer, "Şubeden şubeye, bankadan bankaya değişen uygulama bitecek" dedi. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlenmesi anlamına geliyor. Bu değerin hesaplanması için altından yapılan maddenin içinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

        ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ

        Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

        DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR

        Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.

        "TEŞVİK PAKETLERİNİN ARTIK SONUNA GELİNDİ"

        Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.

        "ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1820 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"

        Ons altın fiyatları için 1820 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Karabulut, "Bu seviyenin altında kalınması durumunda ons altın fiyatları için 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum" dedi.

        "ALTIN FİYATLARI İÇİN HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

        Olumsuz koronavirüs aşısı haberlerinin altın fiyatları için yukarı yönlü bir etki yarattığını ifade eden uzman isim, "Genel itibariyle değerlendirirsek altının hikayesinin sonuna geldik. Hatta ben bitti diye düşünüyorum" dedi.

        "UZUN ZAMANDIR KONUŞULUYOR: TEŞVİK PAKETİ ZATEN FİYATLANDI"

        Özellikle 1820 dolar seviyesinin altında, ons altın fiyatları için 1790-1750 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin eden Karabulut, "Uzun zamandır teşvik paketinin konuşuluyor olması zaten beklentinin fiyatlandığını gösteriyor. Artık altın fiyatı itibariyle çok fazla hareketlenmelere neden olmuyor. Ben altının hikayesinin bittiğini düşünüyorum" dedi.

            ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

            Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

            Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda. ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

            Gedik'ten Eda Karadağ ise yaptığı değerlendirmede, "Ons altın dün 1785 dolar seviyesine kadar gevşedi. ABD hazine tahvilleri ve Dolardaki yükseliş, altının bu hareketini tetiklerken, gümüşteki geri çekilmede altın negatif olarak yorumlandı. Bu sabaha baktığımızda, altın ve gümüşte tepki alımları izleniyor. Bu sabah dolar çok güçlü değil ve emtialar dünkü düşüşün ardından teknik olarak biraz soluklanıyor ve kayıplarını toparlıyor. Ancak genel resimde çok güçlü bir görünüm yok. Altında oynaklık sürüyor. Piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Dün akşam ABD borsalarında yüzde 1'in üzerinde pozitif kapanışlar görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının piyasaları tatmin etmesi, haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuru verilerinin Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve salgınla ilgili bu hafta yeni bir gelişmenin bulunmaması, teşvik paketi görüşmelerinin sürüyor olması da eklenince, piyasalar olumlu fiyatlanmış durumda.

                Ancak ons altına baktığımda, son günlerde 1900$ üzerine doğru tepkisinde zorlanıyordu. Yatay ve sıkışık bir görünüm var. Ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler doğrultusunda, altında aşağı yönlü bir eğim oluştu. Gümüş'te de son günlerdeki sert yükselişin ardından aşağı yönlü hareketin oluşmasıyla, bu durum altın üzerinde de baskı yarattı. Kısacası piyasada şimdilik altın negatif bir fiyatlama var. Günün geri kalanında, ABD borsaları, teşvik paketine dair söylemler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknikte, ons altın bugün 1792$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini gerçekleştiriyor. Altın için 1805 dolar - 1819 dolar direnç alanları ve altın bu direnç alanlarını aşmakta zorlandığı takdirde yükselişinde başarısız kalabilir. Buna karşın, 1785 dolar - 1775 dolar - 1758 dolar destek noktaları olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşemenin etkisiyle gram altında da bir düşüş oluştu. Spot piyasada gram altın şu sıralarda 410 TL seviyesinde ve hafif satıcılı. Gram altın için mevcut pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. İlave pozisyonlar için 410 TL altındaki bölgeler temkinli olmak şartıyla düşünülebilir. Küresel piyasalarda volatilite yüksek olduğu için stratejilerinizi belirlerken çok dikkatli olmanızı öneriyorum." dedi.

                Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ise yaptığı açıklamada, "Ons altın teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100 dolar düştü. Bunun illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir. Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir." ifadelerini kullandı..
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                Haberler Ekonomi Elinde altın ve doları olanlar veya alacaklar aman dikkat! Altın ve dolarınız varsa bunu yapmalısınız yoksa...