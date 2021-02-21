Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.



ALTINDA ONS KAYNAKLI DÜŞÜŞ

Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed'in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyesinde seyrediyordu. Ancak son 1 haftadır süren sert düşüş sonrası altının ons fiyat 1767 dolara kadar geriledi ve ons, 7 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Haftaya 417 lira seviyesinden başlayan gram altında sert düşüş devam ediyor. Dün 399 TL seviyesinde seyreden, Merkez Bankasının faizi sabit tutması sonrası yatay seyrine devam eden gram altın, düşüşe başladı. Gelen son verilere göre gram altın gece yarısı 395 TL seviyesine kadar geriledi. Son verilere göre gram şu sıralar 396 TL.