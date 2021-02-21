İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak? Sorusunun yanıtı yüzbinlerce kişi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İntibak zammı çıkarsa 2000 öncesi ve sonrası emekli olanları nasıl etkileyecek? Daha önce 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için intibak zammı uygulaması talep edilmişti fakat red almıştı. Peki son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…
İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?
2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:
-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.
-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.
-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.
-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.
2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.
Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.
Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.