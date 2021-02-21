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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 16:30
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    • 21.02.2021 16:30
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    Gündemde en çok araştırılan sorgular arasında ? Yer alıyor. Milyonlarca emekli vatandaş İntibak Kanunu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi meclise sunulup, onaydan geçtiğinde neler olacak? ile emekli maaşlarında nasıl bir artış görülecek? İntibak nedir, 2000 yılından önce emekli olanlar da yararlanabilecek mi? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?

    İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak? Sorusunun yanıtı yüzbinlerce kişi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İntibak zammı çıkarsa 2000 öncesi ve sonrası emekli olanları nasıl etkileyecek? Daha önce 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için intibak zammı uygulaması talep edilmişti fakat red almıştı. Peki son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

    İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?

    2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

    -Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

    -Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

    -Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

    -2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

    2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI

    2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.

    Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.

    Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.

        ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        Emekli maaşlarının bağlanma oranlarına dair farklı sistemler uygulanmakta. Burada 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

        Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

        İNTİBAK NEDİR?

        Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
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