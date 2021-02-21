Pekcan, AA muhabirine, 2020 e-ihale satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki dönemde gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda önemli dijital uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, bunlardan birinin de gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların e-ihale ile satılması olduğunu söyledi.

Pekcan, açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ve herkese açık olan e-ihale ile vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı, kullanıcı dostu, rekabete açık bir ortam sunduklarını vurgulayarak, söz konusu sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini aktardı.