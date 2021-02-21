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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 11:46
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    • 21.02.2021 11:46
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    Son dakika faizleri kanatlandı! ? İşte

    En yüksek faiz oranına sahip 32 günlük hangi bankada? 5 bin TL, 10 bin TL ve 50 bin TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. , , İNG Bank, tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında bankalarının , ve 'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti.

    takvim.com.tr
    Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! 10.000 TL birikimi olan...

    Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 5 bin TL, 10 bin TL ve 50 bin TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti. Bankaların sunduğu tüm oranları farklı birikim tutarları üzerinden hesapladık. İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları listesi.

    10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

    Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

    CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

    10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

        10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Son dakika banka mevduat faizleri kanatlandı! 10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu