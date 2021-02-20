SON DAKİKA: Otoparklara yeni düzenleme: 31 Mart'ta yürürlüğe girecek!

Bakanlık olarak bu kez yönetmeliğin "Her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin" yürürlüğe girmesini istediklerini belirten Oral, "25 Şubat'ta biz TOBB'un da katılımıyla sektörün tüm birimlerini topluyoruz. Otopark Yönetmeliği'nde küçük bir revizyonla beraber bazı zorlayıcı hükümleri biraz daha alternatifli şekilde hafifletmeye çalıştık. Toplantıda bunlar müzakere edilecek. Artık 31 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi, artık daha uzamaması taraftarıyız" diye konuştu.