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    • Ekonomi
    • 20.02.2021 08:55
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    • 20.02.2021 08:55
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    Altın yatırımcısını üzecek kötü haber! Sarpa sardı baş döndürüyor! , cumhuriyet, çeyrek ve gram fiyatları...

    Altın alıp yatırım yapanları üzecek haberler peş peşe geliyor. Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören ardı ardına yaşadığı düşüşlerle herkesi şaşırttı. Özellikle ın psikolojik seviye olarak tabir edilen 400 liranın altını görmesi yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerden oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan ın satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü. İşte , cumhuriyet, çeyrek ve gram fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın yatırımcısını üzecek kötü haber! Sarpa sardı baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram fiyatları sıkça araştırılan gündemdeki konular arasında yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,40 398,60 398,60 398,80
    Cumhuriyet Ata Lira 2.625,00 2.646,00 2.627,00 2.648,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,30 367,30 363,50 367,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.566,00 2.586,00 2.567,00 2.587,00
    Yarım Ziynet 1.283,00 1.293,00 1.284,00 1.294,00
    Çeyrek Ziynet 641,00 646,00 642,00 647,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.

        BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,06, dolar/TL yüzde 1,02, avro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü.

        Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, avro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

        ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 956 bin 743,69 lira, işlem miktarı ise 1.580,16 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 632 milyon 396 bin 612,79 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafiniresi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

        ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü.

        Donald Trump döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın tam olarak uyması durumunda ABD'nin de anlaşmaya uyacağını vurguladı; İran da, bu konuda ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.

            ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.

            ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları gelen alımlarla bu düzeyin üzerine döndü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 62.46 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 59.65 dolar,

            - altın yüzde 0.55 artışla 1,784.37 dolar,

            - gümüş yüzde 1.75 artışla 27.46 dolar,

            - bakır yüzde 2.29 artışla 8,606.00 dolar,

            - platin yüzde 1.14 artışla 1,290.33 dolar,

            - paladyum yüzde 0.19 düşüşle 2,362.71 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya yükseldi.

            ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

            "Kraft Heinz ve Conagra Brands Salı günü, yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale gelen buğday, şeker ve diğer emtiaları kullanan bazı ürünlerde bu yıl fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı.

            "Güçlü talep ve üretimdeki düşüş beklentilerinin pamuk fiyatını desteklemesi ile pamuk fiyatları Salı günü son iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Chicago merkezli Price Futures Group başkan yardımcısı Jack Scoville, ihracat talebinin çok güçlü olduğunu ve üretimde düşüş beklentilerinin arttığını söyledi.

                "Çiftçiler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fildişi Sahili'nin merkezi kakao yetiştirilen bölgelerindeki kuru hava ve sıcaklığın Nisan-Eylül ortası mahsulün miktarını ve kalitesini düşürme tehdidi oluşturduğunu, diğer bölgelerde koşulların iyi kaldığını söyledi.

                "Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarım bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

                "ABD mısır ve soya fasulyesi sevkiyatları, Çin'in etkisiyle dördüncü çeyrekte yeni bir zirveye tırmandı."
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                Haberler Ekonomi Altın yatırımcısını üzecek kötü haber! Sarpa sardı baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram fiyatları...