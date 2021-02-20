Altın yatırımcısını üzecek kötü haber! Sarpa sardı baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram fiyatları sıkça araştırılan gündemdeki konular arasında yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?