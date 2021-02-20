Ayda 45 bin TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! 41 yaşındaki genç kadın hobisini kazanca dönüştürdü!

- Ayda 45 bin liralık gelir elde etti

Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptığını anlatan Polat, bu süreçte elde ettiği yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira kazandığını belirtti.

Bir sonraki yıl daha da azmettiğini ve eşiyle Antalya'ya gidip oradaki üreticilerden destek alarak kendisini daha da geliştirdiğini anlatan Polat, "Şükürler olsun şu anda yüzde 100 verim aldık. Hobi olarak başladığım işimde şimdi marketlere iş yetiştiremez hale geldim. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.