Ayda 45 bin TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! 41 yaşındaki genç kadın hobisini kazanca dönüştürdü!

Talebine yetişilemeyen istiridye mantarı adeta para basıyor. Üreticilerine kazandırmaya devam eden istiridye mantarı bu sefer 3 çocuk annesi genç bir kadının daha gelir kapısı oldu. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde merak ederek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Cennet Polat, ürünlerine olan ilgiyle üretim alanını büyüttü ve üretimi 4 tona çıkardı. Polat aylık gelirinin 45 bin TL'ye çıktığını ifade ediyor ve duyanları şaşırtıyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturan kadın girişimci, merak saldığı ve hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde talebi karşılayamayacak noktaya geldi.
İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki üç çocuk annesi Cennet Polat, 2014'te televizyonda izlediği programdan etkilenerek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.