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    • Ekonomi
    • 20.02.2021 15:57
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    • 20.02.2021 15:57
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    Ayda 45 bin TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! 41 yaşındaki genç kadın hobisini kazanca dönüştürdü!

    Son yıllarda adeta “altın” haline gelen üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ’ta yaşayan Cennet Polat, hobi olarak bir evinin odasında büyüttüğü istiridye mantarı sayesinde paraya para demiyor. Kazancı aylık 45 bin TL’ye çıkan 3 çocuk annesi Polat, şimdilerde talebe yetişemediğini ifade ediyor.

    takvim.com.tr
    Ayda 45 bin TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! 41 yaşındaki genç kadın hobisini kazanca dönüştürdü!

    Talebine yetişilemeyen istiridye mantarı adeta para basıyor. Üreticilerine kazandırmaya devam eden istiridye mantarı bu sefer 3 çocuk annesi genç bir kadının daha gelir kapısı oldu. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde merak ederek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Cennet Polat, ürünlerine olan ilgiyle üretim alanını büyüttü ve üretimi 4 tona çıkardı. Polat aylık gelirinin 45 bin TL'ye çıktığını ifade ediyor ve duyanları şaşırtıyor.

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturan kadın girişimci, merak saldığı ve hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde talebi karşılayamayacak noktaya geldi.

    İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki üç çocuk annesi Cennet Polat, 2014'te televizyonda izlediği programdan etkilenerek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

        Ürettiği mantarları arkadaşlarına hediye eden Polat, ürünleri beğenen yakınlarının tavsiyesiyle manav ve marketlere satış yapmaya başladı.

        Taleplerin artmasıyla 2017'de işini büyütmeye karar veren Polat, kentteki elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan eşinin de desteğiyle tesisini 100 metrekarelik bir alana taşıdı.

        Polat, AA muhabirine, üretime başladığı ilk yıl başarısızlığa uğradığını ancak bunun kendisini yıldırmadığını söyledi.

            Hatay'dan hazır aldıkları ve tesisin içerisine yerleştirdikleri mantar kompostlarına çocuk gibi baktıklarını ifade eden Polat, yaklaşık 45 gün sonra ise ilk verimi aldıklarını dile getirdi.

            - Ayda 45 bin liralık gelir elde etti

            Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptığını anlatan Polat, bu süreçte elde ettiği yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira kazandığını belirtti.

            Bir sonraki yıl daha da azmettiğini ve eşiyle Antalya'ya gidip oradaki üreticilerden destek alarak kendisini daha da geliştirdiğini anlatan Polat, "Şükürler olsun şu anda yüzde 100 verim aldık. Hobi olarak başladığım işimde şimdi marketlere iş yetiştiremez hale geldim. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

            Polat, kentin ilk kadın mantar yetiştiricileri arasında yer aldığını aktararak imkanlar dahilinde işlerini daha da büyütmek için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

            Hedefinin bölgenin en büyük mantar yetiştiriciliği tesisini kurmak olduğuna işaret eden Polat, mantarın kilogramını toptan 13, perakende olarak ise 15 ile 20 lira arasında sattığını sözlerine ekledi.

                İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?

                İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus),kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür.

                İstiridye şeklinde olması nedeniyle "istiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Hoş bir koku ve damak tadına sahip olan istiridye mantarı, özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi görmüş, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep yaratmıştır.

                İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır.

                Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan İstiridye mantarı (selvi mantarı),birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır.
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                Haberler Ekonomi Ayda 45 bin TL kazanıyor, talebe yetişemiyor! 41 yaşındaki genç kadın hobisini kazanca dönüştürdü!