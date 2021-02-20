Bitcoinde yaşanan son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip eden büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son günlerde değerine değer katan dijital para birimi bitcoin yükselişini sürdürüyor. Bitcoine yatırım yapanlar ise servetine servet katmaya devam ediyor. Ayrıca bitcoin bazılarına yüksek paralar kazandırırken, iniş çıkışlarla bazı insanlara da kayıp olarak döndü. Yatırım yaparken bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Küresel bankacılık kuruluşlarının giderek daha çok ilgi gösterdiği Bitcoin'nin tırmanışı da kesintisiz sürüyor. Son 24 saat içinde 51,669.71 ve 56,425.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.68 artışla 55,819.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.23 olarak hesaplandı.

YENİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 56,425.22 dolaryık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı.