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    7 yıl vadeli kaynak sağladı

    , önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti. 2014'ten beri ilk defa gerçekleştirdikleri 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomiye katkılarını güçlü şekilde sürdürdüklerini belirten DenizBank Genel Müdürü , ağırlıklı 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde dolar ve euro cinsinden sağlanan kaynağın, yatırımcı çeşitliliği ve maliyetiyle büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Ateş, işlemin ortalama fiyatının libor + yüzde 3.28 olduğunu söyledi.

    7 yıl vadeli kaynak sağladı

    DENİZBANK, önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti. 2014'ten beri ilk defa gerçekleştirdikleri 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomiye katkılarını güçlü şekilde sürdürdüklerini belirten Genel Müdürü Hakan Ateş, ağırlıklı 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde dolar ve euro cinsinden sağlanan kaynağın, yatırımcı çeşitliliği ve maliyetiyle büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Ateş, işlemin ortalama fiyatının libor + yüzde 3.28 olduğunu söyledi.

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    Haberler Ekonomi 7 yıl vadeli kaynak sağladı