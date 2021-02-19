Son 7 ayın en düşüğü! Altın fiyatları dibe vurdu… 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları artacak mı?

ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Kraft Heinz ve Conagra Brands Salı günü, yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale gelen buğday, şeker ve diğer emtiaları kullanan bazı ürünlerde bu yıl fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı.

"Güçlü talep ve üretimdeki düşüş beklentilerinin pamuk fiyatını desteklemesi ile pamuk fiyatları Salı günü son iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Chicago merkezli Price Futures Group başkan yardımcısı Jack Scoville, ihracat talebinin çok güçlü olduğunu ve üretimde düşüş beklentilerinin arttığını söyledi.

"Çiftçiler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fildişi Sahili'nin merkezi kakao yetiştirilen bölgelerindeki kuru hava ve sıcaklığın Nisan-Eylül ortası mahsulün miktarını ve kalitesini düşürme tehdidi oluşturduğunu, diğer bölgelerde koşulların iyi kaldığını söyledi.

"Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarım bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

"ABD mısır ve soya fasulyesi sevkiyatları, Çin'in etkisiyle dördüncü çeyrekte yeni bir zirveye tırmandı."