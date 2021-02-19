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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 18:39
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    • 19.02.2021 18:39
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    Son 7 ayın en düşüğü! dibe vurdu… , gram, çeyrek, ons ?

    son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. , gram, çeyrek, ise vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü. Uzmanlar altının geleceğini değerlendirirken sorusu gündeme oturdu.

    takvim.com.tr
    Son 7 ayın en düşüğü! Altın fiyatları dibe vurdu… 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları artacak mı?

    En çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altında düşüş sürüyor. Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaşan altının geleceği merak ediliyor. Yılbaşından itibaren büyük düşüş yaşayan altın fiyatları artacak mı sorusuna yatırım yapan kişiler yanıt arıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları hakkında merak edilen bilgiler!

    19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,35 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 398 bin 500 liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9478 lira, satışta 6,9757 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2125, sterlin/dolar paritesi 1,4016, dolar/yen paritesi de 105,64 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 yükselerek 63,11 dolardan işlem görüyor.

        SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI!

        Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,80 lira oldu.

        İstanbul Kapalıçarşı'da 398,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,80 liradan, 2 bin 627 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 648 liradan, 363,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,50 liradan, 2 bin 567 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 587 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.

        EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

        ABD'nin, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için İran ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının, İran'ın da katılımıyla petrol üretimini artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında düştü.

        Donald Trump döneminde İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden'ın başkanlığıyla birlikte İran'a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran'ın tam olarak uyması durumunda ABD'nin de anlaşmaya uyacağını vurguladı; İran da, bu konuda ilk adımı ABD'nin atmasını istedi.

        ABD'nin güney bölgelerindeki aşırı soğukların etkisiyle rafinerilerde duran üretimin yeniden başlamasının uzun süreceği endişeleriyle, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.0'den çok gerileyerek 60 doların da altına düştü.

        ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları gelen alımlarla bu düzeyin üzerine döndü.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 62.46 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 59.65 dolar,

        - altın yüzde 0.55 artışla 1,784.37 dolar,

        - gümüş yüzde 1.75 artışla 27.46 dolar,

        - bakır yüzde 2.29 artışla 8,606.00 dolar,

        - platin yüzde 1.14 artışla 1,290.33 dolar,

        - paladyum yüzde 0.19 düşüşle 2,362.71 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 670 liraya, Cumhuriyet altını da 2,668 liraya yükseldi.

            ALB Forex'in tarımsal emtia günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

            "Kraft Heinz ve Conagra Brands Salı günü, yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale gelen buğday, şeker ve diğer emtiaları kullanan bazı ürünlerde bu yıl fiyatlarını artırabileceklerini açıkladı.

            "Güçlü talep ve üretimdeki düşüş beklentilerinin pamuk fiyatını desteklemesi ile pamuk fiyatları Salı günü son iki yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Chicago merkezli Price Futures Group başkan yardımcısı Jack Scoville, ihracat talebinin çok güçlü olduğunu ve üretimde düşüş beklentilerinin arttığını söyledi.

            "Çiftçiler Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Fildişi Sahili'nin merkezi kakao yetiştirilen bölgelerindeki kuru hava ve sıcaklığın Nisan-Eylül ortası mahsulün miktarını ve kalitesini düşürme tehdidi oluşturduğunu, diğer bölgelerde koşulların iyi kaldığını söyledi.

            "Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD tarım bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

            "ABD mısır ve soya fasulyesi sevkiyatları, Çin'in etkisiyle dördüncü çeyrekte yeni bir zirveye tırmandı."
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            Haberler Ekonomi Son 7 ayın en düşüğü! Altın fiyatları dibe vurdu… 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları artacak mı?