Son 7 ayın en düşüğü! Altın fiyatları dibe vurdu… 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları artacak mı?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altında düşüş sürüyor. Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaşan altının geleceği merak ediliyor. Yılbaşından itibaren büyük düşüş yaşayan altın fiyatları artacak mı sorusuna yatırım yapan kişiler yanıt arıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları hakkında merak edilen bilgiler!
19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 398 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9478 lira, satışta 6,9757 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2125, sterlin/dolar paritesi 1,4016, dolar/yen paritesi de 105,64 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 yükselerek 63,11 dolardan işlem görüyor.