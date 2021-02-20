40 bin TL ciro kaybı desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını söyledi. Pekcan, "İşletmelerimiz bu destek için başvurularını 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi. 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'daki cirosu 3 milyon lira ve altında olup 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalanlara yüzde 3 oranında ve 40 bin liraya kadar para ödenecek.
- Ekonomi
- 20.02.2021 Gazete