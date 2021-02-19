Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:
"Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL
Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL