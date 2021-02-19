Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2021 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 18:29
    ABONE OL

    Son dakika: açıkladı! Üreticiye 362 milyon liralık destek

    , tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

    Bakanlık açıkladı! Üreticiye 362 milyon lira destek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.



    Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

    "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

    Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL



    Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

    Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

    Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL



        Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

        Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.



        Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır.

        Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Üreticiye 362 milyon liralık destek