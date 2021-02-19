Yasak öncesi marketler kaça kadar açık? Hafta içi BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanıyor?

Marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Yasak öncesi en çok merak edilen ise marketler kaça kadar açık sorusu oldu. BİM A101 ŞOK gibi marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketler kaçta kapanıyor sorusuna cevap arıyor.
MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
BİM
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.
A101
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası AÇIK OLACAK.