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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 17:31
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    • 19.02.2021 17:31
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    nda 10 lira ve üzeri furyası! 3'lü seçeneğiyle o üründe yüzde 42'ye varan indirim!

    nda yer alan ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'de bu hafta sonu 10 lira ve üzeri ürünler merak konusu oldu. Diğer ürünler arasında ise Torku Üzüm Pekmezi, Pagani İtalyan Tortellini, Muratbey Topi Peynir, Vince Meyve Aromalı Ayva Draje Çeşitleri, Çerezya Çiğ Fındık, Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri ve 10 TL üzeri alışverişlerinizde Danone Kakaolu Süt ve 3'lü seçeneğiyle Pınar Labne dikkat çekmeyi başardı.

    A101 20 Şubat aktüel kataloğunda 10 lira üzeri fırsatları!

    A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de bu hafta sonu Muratbey Topi Peynir, Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri ve Torku Üzüm Pekmezi ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca 10 TL üzeri alışverişlerinizde Danone Kakaolu Süt ve 3'lü seçeneğiyle Pınar Labne yüzde 42'ye varan indirimiyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101 20 Şubat aktüel kataloğu

    A101 20 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    10 TL ve üzeri alışverişlerde fırsatlar

    Nimet Kurabiye Çeşitleri

        Jacobs Cronat Gold Kahve

        Cif Banyo&Mutfak Krem Temizleyici

        Sebze, meyve ve aktar ürünlerinde yeni fırsatlar

            Sebze, meyve ve aktar ürünlerinde yeni fırsatlar

            Sebze, meyve ve aktar ürünlerinde yeni fırsatlar

            Sebze, meyve ve aktar ürünlerinde yeni fırsatlar
                Haberler Ekonomi A101 20 Şubat aktüel kataloğunda 10 lira ve üzeri furyası! 3'lü seçeneğiyle o üründe yüzde 42'ye varan indirim!