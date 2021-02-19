A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de bu hafta sonu Muratbey Topi Peynir, Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri ve Torku Üzüm Pekmezi ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca 10 TL üzeri alışverişlerinizde Danone Kakaolu Süt ve 3'lü seçeneğiyle Pınar Labne yüzde 42'ye varan indirimiyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101 20 Şubat aktüel kataloğu

A101 20 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU