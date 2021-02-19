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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 17:24
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    • 19.02.2021 17:25
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    Ve 2021 yılı için belli oldu! Bu ödeme herkesi eve bağlayacak 5.000 TL nakit verilecek eşya yardımı

    Bu ödeme herkesi eve bağlayacak 5.000 TL nakit verilecek eşya yardımı... İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için sağlanan yardım ödemelerinden bir tanesi konut eşyası parasıdır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan eşya takviyesi özel vatandaşlara sağlanıyor. Bakanlık eşya takviyesi için 5.000 TL ödeme yapıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağlanan onlarca yardım ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için sağlanan bu yardımlar çok farklı kamu kurumları üzerinden sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    Bu ödeme herkesi eve bağlayacak 5.000 TL nakit verilecek eşya yardımı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çeşitli yardımlar pandemi döneminde de devam ediyor. Bu dönemde ekonomik koşullar nedeniyle önemi iyice artan sosyal yardım ödemelerinden en çok merak edileni eşya yardımı. Barınma yardımı kapsamında verilen eşya yardımı başvurusu ile 5 bin TL'ye kadar yardım alınabiliyor. Peki eşya yardımı nasıl alınır? Kimlere eşya yardımı verilir? Barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çok önemli destekler sağlıyor. Kurum vatandaşların kalmak, yaşamak zorunda olduğu sağlıksız, kötü koşulların daha iyi olmasıyla 4 farklı destek veriyor. 4 farklı desteğin 2 tanesi ev yapımı için verilirken bir tanesi de evlerin onarımı için sağlanıyor.

    EŞYA YARDIMI NEDİR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi güçlük çeken pek çok vatandaşımıza olduğu gibi, barınma güçlüğü çeken vatandaşlarımıza da dönem dönem yardımlar ulaştırıyor. Bu yardımlardan biri de eşya yardımı oluyor. Eşya yardımı, evindeki eşyaları yaşam şartlarını karşılayamayan, bakımsız ve aşırı eskimiş olan vatandaşlara yönelik veriliyor.

    Eşya Yardımı bakanlığın sitesinde şöyle geçiyor;

    KİMLER EŞYA YARDIMI ALABİLİR?

    Eşya yardımı alabilmek için şart hane başına kişi başına düşen gelirin 701.92 TL'den yüksek olmaması. Ayrıca yukarıdaki resimde görülen diğer şartları da karşılamak ve eşyaların aşırı kötü durumda olması gerekiyor.

        EŞYA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Eşya yardımı için başvuru yapacak olanlar bu işlemi Kaymakamlıklar içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine gitmeliler. Başvurunun ardından başvurunuz mütevelli heyeti tarafından incelenir, uygun görülürseniz ücreti alabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ve 2021 yılı için belli oldu! Bu ödeme herkesi eve bağlayacak 5.000 TL nakit verilecek eşya yardımı