Ve 2021 yılı için belli oldu! Bu ödeme herkesi eve bağlayacak 5.000 TL nakit verilecek eşya yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çeşitli yardımlar pandemi döneminde de devam ediyor. Bu dönemde ekonomik koşullar nedeniyle önemi iyice artan sosyal yardım ödemelerinden en çok merak edileni eşya yardımı. Barınma yardımı kapsamında verilen eşya yardımı başvurusu ile 5 bin TL'ye kadar yardım alınabiliyor. Peki eşya yardımı nasıl alınır? Kimlere eşya yardımı verilir? Barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çok önemli destekler sağlıyor. Kurum vatandaşların kalmak, yaşamak zorunda olduğu sağlıksız, kötü koşulların daha iyi olmasıyla 4 farklı destek veriyor. 4 farklı desteğin 2 tanesi ev yapımı için verilirken bir tanesi de evlerin onarımı için sağlanıyor.
EŞYA YARDIMI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi güçlük çeken pek çok vatandaşımıza olduğu gibi, barınma güçlüğü çeken vatandaşlarımıza da dönem dönem yardımlar ulaştırıyor. Bu yardımlardan biri de eşya yardımı oluyor. Eşya yardımı, evindeki eşyaları yaşam şartlarını karşılayamayan, bakımsız ve aşırı eskimiş olan vatandaşlara yönelik veriliyor.
Eşya Yardımı bakanlığın sitesinde şöyle geçiyor;
KİMLER EŞYA YARDIMI ALABİLİR?
Eşya yardımı alabilmek için şart hane başına kişi başına düşen gelirin 701.92 TL'den yüksek olmaması. Ayrıca yukarıdaki resimde görülen diğer şartları da karşılamak ve eşyaların aşırı kötü durumda olması gerekiyor.