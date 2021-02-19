A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler yine dopdolu, gıdadan beyaz eşyaya, kütüphaneden kırtasiye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. A101 marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Güncel kataloğu haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.
A101 25 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led Tv 5.499 TL
Samsung UE40N5000AU 40" Full HD Tv 2.599 TL
Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL
Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL
SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TL
Piranha Kablolu Klavye Mouse Set 69,95 TL
Philips SHE1405BK-10 Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TL
Arzum AR 4069 Practical Dik Düpürge 219 TL