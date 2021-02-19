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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 16:58
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    • 19.02.2021 16:58
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    Uygun fiyatlı teknolojik ürünler nda! Haftanın A101 kataloğunda hangi aktüel ürünler var?

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Perşembe günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? 25 Şubat aktüel kataloğunda özellikle uygun fiyatlı teknolojik aletler dikkat çekiyor. 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led TV, Cep Telefonu, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı yoğun ilgi görüyor. İşte yla satışa sunulan ürünler...

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler 25 Şubat kataloğu!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler yine dopdolu, gıdadan beyaz eşyaya, kütüphaneden kırtasiye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. A101 marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Güncel kataloğu haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.

    A101 25 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led Tv 5.499 TL
    Samsung UE40N5000AU 40" Full HD Tv 2.599 TL
    Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL
    Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL
    SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TL

    Piranha Kablolu Klavye Mouse Set 69,95 TL
    Philips SHE1405BK-10 Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL
    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
    GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TL
    Arzum AR 4069 Practical Dik Düpürge 219 TL

        Arzum Steamforce Buhar İstasyonlu Ütü 599 TL
        Arzum Monomix Çubuk Blender 139 TL
        SCHAFER Çay Keyfi Çay Makinesi 219 TL
        Sunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TL
        Sunny Maharet El Mikseri 89,95 TL

        Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,50 TL
        Trend Saklama Kabı 3'lü 8,50 TL
        Süzgeç ve Un Eleği 4,50 TL
        Duvar Saatleri Çeşitleri 30 cm 19,95 TL
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        Haberler Ekonomi Uygun fiyatlı teknolojik ürünler A101 25 Şubat aktüel kataloğunda! Haftanın A101 kataloğunda hangi aktüel ürünler var?