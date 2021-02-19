ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi günün ilk saatlerinden itibaren merak ediliyor. Marketlerde bu hafta özellikle Dekoratif ürün indirimlerinin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun dışında kataloğda Aybüke Köşe Koltuk, 3 Ayaklı Lambader ve Alpina Ankastre Cam Ocak ürünleri de merak konusu oldu. İşte ŞOK'ta hafta sonu aktüel kataloğ listesi...
ŞOK 19-20 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Aybüke Köşe Koltuk
• Genişlik: 202 cm
• Yükseklik: 85 cm
• Oturum Yüksekliği: 42 cm
Derinlik: 70 cm
• Gri ve Kahve renk seçenekleri ile
• Demonte teslim edilir
• Kurulum ekipmanları dahildir
• Kolay kurulum
Orta Sehpa
• Beyaz/Ceviz renklerde
• 90x60x45 cm
• Demonte teslim edilir
• Kolay kurulum
• Kurulum ekipmanları dahildir