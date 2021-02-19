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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 13:59
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    • 19.02.2021 13:59
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    19-20 Şubat aktüel kataloğunda dekoratif ürün indirimleri göze çarpıyor! 25 TL ve üzeri alışverişlerde...

    19-20 Şubat aktüel kataloğunda dekoratif ürün indirimleri göze çarparken ürünler bu sabah raflarda yerini alarak satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta Alpina Ankastre Cam Ocak, Aybüke Köşe Koltuk, 3 Ayaklı Lambader, Dekoratif Avize Çeşitleri, 25 TL üzeri alışverişlerde ise Signal White Now Diş Macunu, Signal White Now Diş Fırçası ve Cif Krem ürünleri dikkatleri üzerine çekti. İşte ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler...

    ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi duyuruldu!

    ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi günün ilk saatlerinden itibaren merak ediliyor. Marketlerde bu hafta özellikle Dekoratif ürün indirimlerinin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun dışında kataloğda Aybüke Köşe Koltuk, 3 Ayaklı Lambader ve Alpina Ankastre Cam Ocak ürünleri de merak konusu oldu. İşte ŞOK'ta hafta sonu aktüel kataloğ listesi...

    ŞOK 19-20 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Aybüke Köşe Koltuk
    • Genişlik: 202 cm
    • Yükseklik: 85 cm
    • Oturum Yüksekliği: 42 cm
    Derinlik: 70 cm
    • Gri ve Kahve renk seçenekleri ile
    • Demonte teslim edilir
    • Kurulum ekipmanları dahildir
    • Kolay kurulum

    Orta Sehpa
    • Beyaz/Ceviz renklerde
    • 90x60x45 cm
    • Demonte teslim edilir
    • Kolay kurulum
    • Kurulum ekipmanları dahildir

        Dekoratif Avize Çeşitleri
        • Gövde 25 cm çapında 4 mm kalınlıkta tel
        • E27 duylu 75 cm uzunlukta kablo dahil

        3'lü Papatya Erzak Kabı
        • Küçük boy : 1,2 lt
        • Orta boy : 1,7 lt
        • Büyük boy : 2,4 lt

        Kapaklı Mikser Kabı
        • 2,5 lt
        • İki ayrı kapağı ile çırpma esnasında rahat ve pratik kullanım sağlar

            Kesme Tahtası
            340x305mm
            100 derece sıcağa dayanıklı

            Mutfak Halısı
            • 80x150 cm
            • PVC kaydırmaz taban
            • Kadife kumaş
            • Dijital baskılı

            Prenses Oyun Evi
            • 180 derece katlanabilir. Kapılar açılıp kapanabilir
            • 2 adet bebek ve aksesuar içerir
                Haberler Ekonomi ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğunda dekoratif ürün indirimleri göze çarpıyor! 25 TL ve üzeri alışverişlerde...