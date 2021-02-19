ŞOK 19-20 Şubat aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi günün ilk saatlerinden itibaren merak ediliyor. Marketlerde bu hafta özellikle Dekoratif ürün indirimlerinin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun dışında kataloğda Aybüke Köşe Koltuk, 3 Ayaklı Lambader ve Alpina Ankastre Cam Ocak ürünleri de merak konusu oldu. İşte ŞOK'ta hafta sonu aktüel kataloğ listesi...

ŞOK 19-20 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU