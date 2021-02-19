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    Türk g, müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen bir yapı sistemi geliştirdi

    GAZBETON üreticisi Türk g, ı sonrası müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen bir yapı sistemi geliştirdi. adı verilen sistem, kendi evini yapmak isteyenleri her adımda destekleyen bir inşaat modeli sunuyor.

    Müstakil ev çözümü

    GAZBETON üreticisi Türk g, ı sonrası müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen bir yapı sistemi geliştirdi. adı verilen sistem, kendi evini yapmak isteyenleri her adımda destekleyen bir inşaat modeli sunuyor.

    10 HAFTADA TAMAM
    Ytong Ev için farklı büyüklüklerde, tek ve iki katlı ev modelleri hazırlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, salgın döneminde çok fazla talep aldıklarını belirterek, "Ytong Ev projesiyle toplumda ortaya çıkan güncel bir talebi karşılarken, bir yandan da ülkemizin acil ihtiyacı olan, güvenli konut dönüşümüne katkı sunmayı amaçladık" dedi. Uygun bir arsası bulunan herkes evini isterse kendisi inşa edebilecek veya bir Ytong Uygulamacı'yla anlaşarak yaptırabilecek. Ytong montaj ekipleri, 100 metrekarelik bir evin kaba inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar teslim inşaatı ise 8-10 haftada tamamlıyor.

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    Haberler Ekonomi Türk Ytong, müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen bir yapı sistemi geliştirdi