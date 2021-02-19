GAZBETON üreticisi Türk Ytong, Coronavirüs salgını sonrası müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen bir yapı sistemi geliştirdi. Ytong Ev adı verilen sistem, kendi evini yapmak isteyenleri her adımda destekleyen bir inşaat modeli sunuyor.

10 HAFTADA TAMAM

Ytong Ev için farklı büyüklüklerde, tek ve iki katlı ev modelleri hazırlandı. Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, salgın döneminde çok fazla talep aldıklarını belirterek, "Ytong Ev projesiyle toplumda ortaya çıkan güncel bir talebi karşılarken, bir yandan da ülkemizin acil ihtiyacı olan, güvenli konut dönüşümüne katkı sunmayı amaçladık" dedi. Uygun bir arsası bulunan herkes evini isterse kendisi inşa edebilecek veya bir Yetkili Ytong Uygulamacı'yla anlaşarak yaptırabilecek. Ytong montaj ekipleri, 100 metrekarelik bir evin kaba inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar teslim inşaatı ise 8-10 haftada tamamlıyor.