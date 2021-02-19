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    • 19.02.2021 08:35
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    Son dakika: fabrikasına kilit vurdu

    otomotiv firması , 'da meydana gelen deprem sonrasında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Aksamadan dolayı hangi model ve sınıf araçlarının tedariğinin gecikeceği bildirilmedi. da ülke geneli 9 fabrikasındaki 14 seri üretim bandını geçici askıya aldığını açıklamıştı.

    Fabrikasına kilit vurdu
    , açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak.

    Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre üretici, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle ülke geneli bazı tesislerinde üretimi durduracak.

    Buna göre gelecek hafta içerisinde ve tesislerinde üretim askıya alınırken, tesislerinde ise işletimi kısa süreli durdurulacak.

    Aksamadan dolayı hangi model ve sınıf araçlarının tedariğinin gecikeceği bildirilmedi. da ülke geneli 9 fabrikasındaki 14 seri üretim bandını geçici askıya aldığını açıklamıştı.

    Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7,3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.

    Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Nissan fabrikasına kilit vurdu