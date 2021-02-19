İnşaat sektöründe 30 yıllık deneyimi ve markalı konut projeleriyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, 2021'de de yeni teslimlere hazırlanıyor. Devam eden 3 projede de bu yıl oturum başlıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükçekmece'de Bizim Evler Güzelce, Beylikdüzü'nde Marmara Evleri 4 ve Ispartakule'de Bizim Evler 8 projelerinde 30 Haziran'dan itibaren daire teslimlerine başlanacak. Bizim Evler 8 ile Ispartakule'deki sekizinci projesini tamamlayan şirket, Türkiye'de aynı lokasyonda bu kadar projeyi hayata geçiren tek marka oldu. Marmara Evleri 4'ün bulunduğu Beylikdüzü'nde de İhlas İnşaat Grubu, daha önce 5 bini aşkın teslimata ve 3 projeye imza attı. Şirket, aile hayatı konseptine önem veriyor. Projelerinde 1+0 veya 1+1 daireler yer almıyor.

HER PROJEYE CADDE

Büyükçekmece'nin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce, 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. 44 dükkan ve 640 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4'te daire büyüklükleri 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor. Daha önce 7 etabın inşa edildiği Ispartakule bölgesinde bulunan Bizim Evler 8'de 2 blokta 236 daire ile 29 cadde mağazası yer alıyor. Bizim Evler 8, Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler Güzelce projeleri işlek lokasyon ve geniş bulvarlar üzerinde konumlanıyor. Bu avantajdan yararlanarak, 3 projede de yol boyu cadde mağazaları konsepti hayata geçiriliyor. Böylece site sakinleri, evlerinin yanı başında alışveriş yapabiliyor.

KAMPANYA BAŞLATTI



İHLAS İnşaat Grubu, her 3 projedeki son daireler için önemli bir kampanya da başlattı ve son daireler için farklı ve avantajlı alım fırsatı sunuyor. Şubat'ta 'Erken Bahar Kampanyası' kapsamında konut alıcılarına 3 farklı ödeme imkanı sunuluyor. Kredi kullanarak veya nakit alımlarda, liste fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılırken, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Yüzde 20 peşinat, kalan kısmı da firma bünyesinde senetle 24 ay vadede satışa sunulurken; yarısı nakit, yarısı teslimatta 120 ay vadeli krediyle ödenecek şekilde farklı bir seçenek de olacak.