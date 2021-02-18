Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2021 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 19:06
    ABONE OL

    18 Şubat'ı yükselişle tamamladı! İşte son durum

    Son dakika haberi... yatırımcısına yine kazandırdı. endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak 18 Şubat tarihini 1.546,41 puandan tamamladı.

    AA
    Borsa yine kazandırdı

    Borsa İstanbul yatırımcısına yine kazandırdı.

    BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı.

    37,8 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.

    Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi.

        MERKEZ KARARI
        TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

        Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul 18 Şubat'ı yükselişle tamamladı! İşte BIST 100 son durum