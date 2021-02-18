Borsa İstanbul yatırımcısına yine kazandırdı.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı.
37,8 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.
Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi.